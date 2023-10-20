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南海發現明商船遺址 文物局：證古絲路交流及南海開發史

【明報專訊】國家文物局昨（19日）召開記者會通報古代海上絲綢之路最新考古成果，包括南海1500米深海底的兩艘明代沉船，一號沉船滿載外銷的陶瓷器，二號沉船裝載從海外輸入的烏木等原木材，提取出水瓷器、陶器、原木等共579件（套），是中國首次在同一海域發現出航和回航的古代商船。國家文物局強調，有關發現，實證了中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實，也是中國古代海上絲綢之路貿易往來與文化交流的重要見證。

去年10月，中國首次在約1500米深處海域發現兩處古代沉船遺址，位置在海南島與西沙群島之間的南海西北陸坡（見圖），並於今年5月20日啟動深海考古，通過海洋物理探測、載人潛水器水下調查以及三維影像和激光掃描記錄等，取得重要進展。

提取出水瓷器陶器原木等

人民網報道，國家文物局考古研究中心研究館員宋建忠昨在記者會介紹，一號沉船遺址位於海南三亞東南約150公里海域，所處水深約1438米，船體長約37米、寬約11米，上部結構不存。現場可見10個分艙，貨物堆積高達3米，數量超10萬件。目前已提取出水陶器、青花、青釉、青白釉、白釉、紅綠彩、琺華、單色釉、素三彩等器物543件（套）。

一號沉船年代大致為明正德年間（公元1506至1521年），船貨以景德鎮窯瓷器為主，推測是從福建或廣東出發，前往馬六甲等貿易中轉站的民間商船。

二號沉船所處水深約1527米，與一號船相距12海里，遺址長約21米、寬約8米，船體無存。主要發現大量排列整齊、碼放有序的原木堆積，目前已提取出水原木及瓷器、陶器、蠑螺殼、鹿角等遺物36件，沉船年代大致為明代弘治年間（公元1488至1505年），推測是從馬六甲等貿易中轉站，運載烏木等貨物，返航中國的民間商船。

兩處遺址保存相對完好，文物數量巨大，年代比較明確，宋建忠形容這是世界級重大考古發現，填補了中國古代南海離岸航行路線的缺環。對古代海上絲綢之路研究，以及展現「一帶一路」文明交流互鑑等具有重要意義。

新華報業網此前報道，明初已制定海禁政策，直到隆慶才開放部分海禁。對於隆慶之前的弘治、正德年間出現海外貿易船隻，專家認為當時還有朝貢貿易體制的官方渠道，廣州一度獨攬全國對外貿易，而且東南沿海的走私活動也活躍。

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