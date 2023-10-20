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駐京周記：「看不完」的演唱會

【明報專訊】剛過去的十一黃金周，是演藝界的真正黃金周，而且正在延續。一名明星經紀人近日與記者談起盛况，她帶的藝人，從疫情期間的「在家摳腳」，到今年的演出表已經完全排滿，過上了「空中飛人」的生活。經常上一秒在海南，下一秒又能出現在北京、天津。儘管行程已經排滿，卻依舊接到各處音樂節的邀請，藝人的演出費用也水漲船高。

演藝市場疫後瘋狂反撲

經歷了疫情期間冷清的演出市場，今年的演出市場瘋狂反撲。據中國演出行業協會演數據，今年國慶期間，演出44,237場，與2019年同期相比增長48.95%；票房收入20.05億元（人民幣，下同），較2019年增長82.60%；觀眾人數1180.35萬人次，較2019年增長61.06%。

2023年上半年，全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次19.33萬場，按年增400.86%；演出票房收入167.93億元，按年增673.49%；觀眾6223.66萬人次，按年增超10倍。

長假期間，記者的朋友圈被各地的音樂節「晃花了眼」，最厲害的一名朋友，一共跑了4場音樂節，朋友圈幾乎每天都定位在不同城市。

記者五一黃金周也曾和朋友去四川成都參加音樂節。兩天的票價1350元，和26,000名聽眾一起，享受了一場音樂盛宴。而據「澎湃新聞」消息，26,000名觀眾中，70%是外地人。成都酒店一牀難求，記者只得住在郊區，並且價格比平日貴了3倍以上。可見「演出」對城市消費帶動明顯。

雖然演唱會、音樂節的密度密集，仍有許多人沒能買到想看的演出票。8月15日20時，林俊傑演唱會南寧站門票開售，票價最低320元，最貴的內場票價達1820元，開售不到一分鐘，票就被一搶而空，各購票平台已顯示「缺貨」。

10月12日晚起，上海體育場周杰倫演唱會連續4天舉辦。沒有搶到票的粉絲，除了在場外「聽漏音」，甚至還有人租起了場館對面公寓，在可以看到舞台的陽台感受演唱會。

「憋了三年，終於能看演唱會了。」是許多演唱會消費者的心聲。這波演出行業的反撲，也是消費者在疫情後的報復性消費。然而有意見認為，這股消費熱潮能持續多久，能為低迷的消費市場帶來多少效益，仍舊得持續觀察。

明報記者 王佩凡

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