前新疆兵團書記 陝西政協前主席韓勇受查

韓勇現年67歲，吉林九台人，曾任吉林省紀委副書記、省監察廳長，2004年7月調赴新疆任職，歷任新疆黨委常委兼組織部長、黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記兼政委等職。2016年1月，韓勇調任陝西省政協主席，2022年1月卸任，同年3月獲增補為全國政協人口資源環境委員會副主任。

新疆生產建設兵團承擔國家賦予的屯墾戍邊職責，實行黨政軍企合一體制，今年以來已有多名高級幹部受查，包括兵團黨委常委、副司令焦小平2月被查，兵團黨委、兵團副秘書長王炳炬8月「落馬」。

遼寧「警虎」王大偉受賄逾5億

忠旺集團涉案

另據《人民日報》報道，遼寧省政府原副省長兼公安廳長王大偉被控受賄5.55億元人民幣，案件一審昨在湖北省襄陽市中級法院開庭審理。庭審披露行賄者包括遼寧忠旺集團有限公司、遼寧紅運投資集團、孟冰（遼寧省法學會原黨組書記）等單位和個人。

檢方指控王大偉2008年至2022年擔任黑龍江哈爾濱政法委書記、黑龍江公安廳副廳長、遼寧公安廳長、遼寧省副省長等職務時，直接或者通過他人收取錢款、手表、汽車、翡翠掛件等財物，以及代為支付購房款、購物款。王大偉當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。