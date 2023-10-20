藍白合無共識 民調：過半撐合推人選 白倡「比民調」 52%感合理32%感不合理

台灣《自由時報》報道，台灣民意基金會昨公布「藍白合」民調，有52.3%受訪者贊成國民黨與民眾黨共推一組候選人競選正副總統，不贊成佔30.5%；國民黨支持者最渴望「藍白合」，達81%贊成，民眾黨支持的有67%比例。對於柯文哲提出以民調決定「藍白合」的倡議，52.0%受訪者認為合理，31.6%認為不合理。

當天，藍營中廣董事長趙少康也建議，國民黨接受民眾黨所提出的全民調方式，組成「國民政黨聯盟」，但稱不論誰正誰副，都由國民黨與侯友宜負責組閣。

朱立倫籲柯侯少說破壞團結的話

柯辦：變「藍白拖」 侯像買肉討價還價

侯友宜出席一個「挺侯」後援總會成立大會時受訪表示，柯文哲與他的溝通渠道非常暢通，會繼續溝通，把政黨輪替作為大家最重要的目標。同一場合的國民黨主席朱立倫稱，提醒柯文哲、侯友宜在過程中多忍一點，任何造成破壞團結、影響互信的話少說，應該要以團隊的精神來面對總統選戰。

柯文哲辦公室發言人吳怡萱表示，「藍白合」好像變成「藍白拖」，國民黨總統參選人侯友宜用買肉（侯前日稱父親賣豬肉會切多點給顧客，利他等於利己）方式形容，像在討價還價；國民黨起動民主初選作業，像球員兼裁判。

賴：「藍白合」倘執政 每天都在吵

民進黨總統參選人賴清德表示，「藍白合」已經演了很久，如果選舉的時候合不合都這麼紛爭，假設有一天執政，問題會更大，每天都在吵。

《菱傳媒》民調顯示，賴清德以42.62%的支持度穩居第一，柯文哲（24.93%）、侯友宜（22.29%）分列二三位，郭台銘以5.86%居末。