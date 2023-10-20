愛國教育法二審 貫徹習文化思想 老黨員促「抓早抓小、入腦入心」

要完善學校愛國主義教育規定

全國人大常委會今年6月初次審議愛國主義教育法草案，條文顯示愛國主義教育實施對象包括港澳台同胞。中國網披露，楊合慶昨於記者會表示，在公開徵求意見期間共收到586條意見和來信6封。根據各方意見，二次審議稿修改的主要內容包括：充實愛國主義教育的內容，完善鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的規定，增加傳承和發展中華優秀傳統文化、堅定文化自信、建設中華民族現代文明方面的內容，完善學校愛國主義教育的規定，加強愛國主義教育的實施措施等。

民族歷史文化融合愛國主義教育

近日首次曝光的「習近平文化思想」，也被納入立法精神。每日經濟新聞報道，楊合慶指出，愛國主義教育法將貫徹習近平文化思想，從多個維度將中華民族歷史文化傳承同愛國主義教育融合起來，以中華優秀傳統文化涵育愛國主義精神，以愛國主義教育弘揚中華優秀傳統文化。

楊合慶強調，愛國主義教育是面向全體人民的教育，同時根據不同社會群體的特點，分別作出有針對性的規定，特別是突出青少年和學校愛國主義教育。他特別提到，在吉林琿春、福建才溪、上海虹橋等地邀請老書記、老黨員等座談交流，他們建議愛國主義教育要「抓早抓小、入腦入心」，他們還介紹了向社區居民特別是未成年人宣講愛國主義精神的親身經歷，「（老黨員）這樣的情懷讓我們深受感動」。

注重思想引領融入日常

至於具體推動方面，楊合慶表示，既要注重思想引領、文化涵育、教育引導，又注重實踐養成、融入日常。在教育內容上，包含中華民族發展史、中華優秀傳統文化、歷史文化遺產、英雄烈士的事迹和精神等；在教育方式上，強調充分發揮文物古蹟、文化遺產、各類博物館、紀念館等的教育功能，通過功勳榮譽表彰獎勵、重要紀念日、節慶日等各種活動，通過升國旗、唱國歌、憲法宣誓等儀式禮儀，通過文藝作品、新聞媒體和資訊網絡等平台開展愛國主義教育。

十四屆全國人大常委會第六次會議20日至24日舉行，將審議海洋環境保護法修訂草案、愛國主義教育法草案、糧食安全保障法草案、慈善法修訂草案；議程還涉及國務院組織法、保守國家秘密法、傳染病防治法、關稅法、文物保護法等相關草案的審議。

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