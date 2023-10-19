美擴晶片輸華禁令 中方斥「單邊霸凌」

路透社報道，拜登政府的高級官員在記者會公布更新晶片禁令（見表），新規將在向公眾徵求意見30天後生效。美國商務部工業與安全局周二在《聯邦公報》刊登行政措施，擬將北京壁仞科技、光線雲（杭州）科技、摩爾線程智能科技、超燃半導體（南京）等13家中國公司列入「實體清單」。

英偉達英特爾高端晶片被禁

《華爾街日報》稱，更新後的規定大幅擴展了美國政府以國家安全名義決定美國公司可否銷售及銷售哪些產品的權力。新規將影響美國公司英偉達（Nvidia）和英特爾（Intel）在中國銷售現有產品。如未經許可，英偉達和英特爾為中國市場開發的高端AI晶片等將被禁止出售給中國；銷售性能略低於限令門檻的「灰色地帶」晶片須通知美國政府，而美國政府可不批准。

此前，英偉達為中國市場開發了性能低於去年出口法規規定門檻的新版先進制程AI晶片，新規之下，這些「中國專用晶片」也必須獲許可證。

雷蒙多：限令或至少每年更新

雷蒙多表示，新措施旨在通過彌補法規漏洞，限制中國獲得先進半導體，這些半導體可以推動人工智能和對（中國）軍事應用至關重要的複雜電腦取得突破；雷蒙多稱限令可能「至少每年」更新一次。

中國駐美使館：堅定維護自身權益

新措施還擴大了向包括許多中東國家在內的40多個國家出口先進晶片、向中國以外21個國家出口晶片製造工具的許可證要求，這些國家存在將先進晶片轉移到中國的風險。新規並將出口限制擴大到中國公司的海外子公司。暫未涉及向華為和中芯國際轉讓技術的問題。

中國商務部昨表示，半導體產業高度全球化，美方不當管制嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定；敦促美方應盡快取消對華半導體出口管制，為包括中國企業在內的各國企業營造公平、公正、可預期的營商環境。中國駐美大使館強調，中方將密切關注事態發展，堅定維護自身合法權益。