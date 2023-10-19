王毅：458項成果遠超上屆

王毅說，這次論壇鮮明特色是行動導向，高效務實。論壇各方共形成了458項成果，遠遠超過上屆論壇。有151個國家和41個國際組織代表參會，註冊人數逾1萬人。習近平還同與會的所有外國領導人舉行會見會談。

針對「一帶一路」推動建設基礎設施，王毅表示，「要想富、先修路」這句話樸素而充滿道理。至於外國也在基建投資加入競爭，王毅強調，「我們不妨在國際上比一下，誰能為發展中國家建設更多的公路、鐵路、橋樑？誰能為低收入國家老百姓建設更多的學校、醫院、體育館？我們有自信，我們也有底氣」。

學者：8行動推帶路走向實質

上海復旦大學南亞研究中心主任張家棟對中新社表示，過去主要是基礎設施投資，8項行動要推動「一帶一路」走向深層合作、實質合作；沿市場經濟的方向，「一帶一路」才能走深走遠。中國人民大學應用經濟學院教授謝倫裕稱，8項行動將高質量共建的路徑具體化，有利於進一步推動高質量共建的任務落實和目標達成。