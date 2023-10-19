明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

王毅：458項成果遠超上屆

【明報專訊】中國外交部長王毅昨晚在國家會議中心舉行記者會，總結本屆高峰論壇成果。王毅表示，共建「一帶一路」既要凝聚合作理念，更要採取具體行動；國家主席習近平宣布的8項行動，為「一帶一路」明確新方向，開闢新願景，注入新動力。

王毅說，這次論壇鮮明特色是行動導向，高效務實。論壇各方共形成了458項成果，遠遠超過上屆論壇。有151個國家和41個國際組織代表參會，註冊人數逾1萬人。習近平還同與會的所有外國領導人舉行會見會談。

針對「一帶一路」推動建設基礎設施，王毅表示，「要想富、先修路」這句話樸素而充滿道理。至於外國也在基建投資加入競爭，王毅強調，「我們不妨在國際上比一下，誰能為發展中國家建設更多的公路、鐵路、橋樑？誰能為低收入國家老百姓建設更多的學校、醫院、體育館？我們有自信，我們也有底氣」。

學者：8行動推帶路走向實質

上海復旦大學南亞研究中心主任張家棟對中新社表示，過去主要是基礎設施投資，8項行動要推動「一帶一路」走向深層合作、實質合作；沿市場經濟的方向，「一帶一路」才能走深走遠。中國人民大學應用經濟學院教授謝倫裕稱，8項行動將高質量共建的路徑具體化，有利於進一步推動高質量共建的任務落實和目標達成。

上 / 下一篇新聞