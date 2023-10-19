普京稱談「機密問題」 習：願共維護國際正義

會後茶敘兩個鐘「富有成效」

新華社報道，習近平昨午在人民大會堂同普京舉行會談。習近平強調，發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係非權宜之策，而是長久之計。中方願同俄方一道，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量；支持俄方明年辦好金磚國家領導人喀山會晤。

普京表示，國際形勢的演變完全印證了習近平作出百年未有之大變局的戰略判斷；俄方願同中方捍衛以國際法為基礎的國際體系，推動建立更加公正合理的全球治理體系；世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整。

俄羅斯衛星通訊社報道，普京在會談中指出，在當前艱難的情况下，特別需要密切的外交政策協調，俄中正是如此展開合作的。「習普會」持續約一個半小時，結束後雙方舉行小範圍午餐，之後習普二人單獨茶話會。

普京透露，他們喝茶交談了一個半小時到兩個小時，「我們面對面討論了一些非常機密的問題，這是談話中非常富有成效和內容豐富的部分」。官媒指兩人還就巴以局勢深入交換意見。

路透：

普京發言前 有歐代表離場

央視報道，普京在論壇致辭時說，世界上大多數國家都渴望平等互利的合作，以獲得全面、可持續和長期的經濟發展和社會福祉，同時尊重文明多樣化，每個國家都有權擁有自己的發展模式。「一帶一路」倡議有助於為重要和迫切的地區和國際問題找到有效解決方案。路透社稱，現場一些西方國家代表在普京發言前離場，當中包括法國前總理拉法蘭。

繼前日會晤8國領袖後，習近平昨除了會晤普京，還分別會見阿根廷總統費爾南德斯、肯尼亞總統魯托、尼日利亞副總統謝蒂馬和聯合國秘書長古特雷斯等人。