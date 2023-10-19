習提8行動 帶路增投逾8000億 撤製造業外資准入限制 推千個民生援助項目

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式昨上午在人民大會堂舉行，習近平發表題為「建設開放包容、互聯互通、共同發展的世界」的主旨演講。習近平指出今年是他提出共建「一帶一路」倡議10周年，10年來，「一帶一路」國際合作從亞歐大陸延伸到非洲和拉美。

「大寫意」變「工筆畫」

「『一帶一路』合作從『大寫意』進入『工筆畫』階段，把規劃圖轉化為實景圖，一大批標誌性項目和惠民生的『小而美』項目落地生根。」習近平表示，過去10年取得的成績彌足珍貴，經驗值得總結。人類是相互依存的命運共同體，世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。把別人的發展視為威脅，把經濟相互依存視為風險，不會讓自己生活得更好、發展得更快。

習近平呼籲不搞意識形態對立，不搞地緣政治博弈，也不搞集團政治對抗，反對單邊制裁，反對經濟脅迫，也反對「脫鈎斷鏈」。「我們追求的不是中國獨善其身的現代化，而是期待同廣大發展中國家在內的各國一道，共同實現現代化。」他在場宣布中國支持高質量共建「一帶一路」的8項行動。

對比「一帶一路」的五通合作方向，8項行動更為具體。當中既強調要推進標誌性工程，也聚焦「小而美」民生項目，並在「綠色發展」、「科技創新」分別單列着墨。

企業家大會達972億美元合作

習近平表示，中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3500億元融資窗口，絲路基金新增資金800億元，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目；本屆高峰論壇期間舉行的企業家大會達成了972億美元的項目合作協議；中方還將實施1000個小型民生援助項目。

習近平預計未來5年（2024－2028年），中國貨物貿易、服務貿易進出口額分別有望累計超過32萬億美元、5萬億美元。他強調，共建「一帶一路」源自中國，成果和機遇屬於世界。

這次論壇有20多國領袖出席開幕式，俄羅斯總統普京、哈薩克總統托卡耶夫、印尼總統佐科、阿根廷總統費爾南德斯、埃塞俄比亞總理阿比、聯合國秘書長古特雷斯也在開幕式致辭。

歐洲來賓除了普京、匈牙利總理歐爾班、塞爾維亞總統武契奇，還有法國總統特別代表、前總理拉法蘭，希臘總理高級代表、發展部長斯克雷卡斯出席。

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