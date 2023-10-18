賓大追頒林徽因建築學士 糾正「因女性未獲學位」歷史錯誤 　

「從當時的紀錄來看，很明顯林徽因想要學習建築並成為一名建築師，並且她後來也在這一領域取得了巨大成功。隨着我們研究的不斷深入，她沒有被授予學位的原因很清楚，就是她的女性身分。」賓大韋茨曼設計學院（Stuart Weitzman Shool of Design）院長斯坦納（Fritz Steiner）說，「這是一個歷史遺留錯誤，是時候來糾正它了。」

選修建築課 學業優於多數男生

賓大沃頓中國中心（PWCC）披露，林徽因1924年和梁啟超之子梁思成等同學入讀賓大，由於賓大建築系專業直到1934年才對女生開放，林只好註冊入讀美術學專業。然而，她不但選修了所有建築設計課（除了不對女性學生開放的繪畫課程，因為該課程包括男性模特寫生），還擔任了建築設計的助教，並且其學業表現優於大多數同班男生，成績單上許多課得到「卓越」等級評分。

林徽因1927年大學畢業，又在耶魯大學學習舞台美術設計半年，次年與梁思成結婚後回國。他們共同建立了瀋陽東北大學、北京清華大學兩個建築系，重塑中國建築史學、建築教育和建築設計實踐。參與設計中華人民共和國國徽、人民英雄紀念碑。

回國致力勘測保護建築文物

回國幾十年裏，夫婦致力調查勘測和保護全國古建築文物。1948年底兩名解放軍軍官登門拜訪，請求梁思成在地圖標註北平城區及周邊重要文物建築，稱若迫不得已需要攻城，炮火可以避開這些區域。此舉讓夫婦二人對共產黨「一見傾心」。1949年1月北平易幟後，中共中央再次派人請梁思成編寫資料，希望在戰爭中避免破壞全國珍貴古建築，夫婦編纂成《全國重要文物建築簡目》，印發至作戰部隊。

不過，梁思成夫婦幾年後卻阻擋不了北京大規模拆古建築的舉動，夫婦儘管患病，仍多次與時任北京副市長吳晗公開衝突。1955年4月1日林徽因病逝於同仁醫院，享年51歲。林徽因還是中國知名詩人和藝術家，與徐志摩、金岳霖也有一段情愫。