採訪手記：記者排長龍驗核酸 新聞中心工作區迫爆

在等待近半小時之後，記者登記了身分資料和手機號碼，完成了核酸檢測。不過，當天的企業家大會由於會場媒體席位有限，記者沒能「抽中」進場參與，於是前往國家會議中心的論壇新聞中心體驗一番。

然而，在新聞中心的記者工作區，所有工作桌位都被搶佔一空，可見沒能入場採訪的記者數量不少。記者在工作區附近轉了三圈，才勉強從夾縫中找到一席之地。彼時企業家大會仍在進行，不過新聞中心內也沒直播可看，大家只能一起「摸魚」、茶歇。

不能入場亦無直播 大家一起荼歇

新聞中心內部除了記者工作區、圖片中心、新聞發布區域外，還設立了科技文化互動展示區，展示了包括仿古瓷製作技藝、木板水印技藝、景泰藍製作技藝、彩塑京劇臉譜、京式旗袍傳統製作技藝等可以親自手工體驗的互動區域，和8K超高清沉浸式互動體驗、人工智能繪畫體驗等先進技術體驗的區域。

在木板水印技藝展台的簽名本上，外國記者的名字和留言，顯示了這些傳統中國技藝對他們的吸引力。同樣吸引大量記者駐足體驗的8K超高清沉浸式互動體驗區域，看着三塊超高清大屏幕上的雪景，都能感受到寒意。

明報記者 王佩凡