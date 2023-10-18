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晤多國領導人 今習普會矚目

【明報專訊】習近平昨先後會見來華出席論壇的印尼、哈薩克、匈牙利、塞爾維亞、智利、埃塞俄比亞、烏茲別克、巴布亞新幾內亞等國家領導人，其中哈薩克、印尼是10年前習近平訪問時提出「一帶一路」倡議的地方。而今天習近平將與俄羅斯總統普京的會談，更備受外界關注。

晤佐科 習：願培育雅萬高鐵經濟帶

晤歐爾班 習：加強對接匈向東開放戰略

本屆高峰論壇是中國今年最重要的主場外交，來自140多個國家、30多個國際組織的代表確認與會，當中包括歐洲、亞洲、非洲、南美洲、大洋洲多國領袖（表），聯合國秘書長古特雷斯亦獲邀出席。普京此次行程除了出席論壇，還將與習近平舉行大範圍和小範圍雙邊會談，同行有20多名俄政府部門和企業代表。

習近平昨與印尼總統佐科時指出，中方願同印尼在涉及彼此核心利益和重大關切問題上加大相互支持；雅萬高鐵是中印尼共建「一帶一路」合作的「金字招牌」，中方願同印尼總結成功經驗，做好後續高質量營運，培育雅萬高鐵經濟帶。習近平與哈薩克總統托卡耶夫會面時說，健康穩定中哈關係，有利於區域和平穩定；中方堅決反對外部勢力干涉中亞國家內政，願同哈方加強協作。

在會晤匈牙利總理歐爾班時，習稱近年中匈關係始終保持高水準發展，政治互信不斷加深；中方願同匈方支持彼此選擇的發展道路，加強「一帶一路」倡議同匈牙利「向東開放」戰略深度對接；雙方要辦好中歐商貿物流合作園區，拓展資訊科技、新能源產業合作。

當天，中國和智利、哈薩克簽署多項雙邊合作文件，並與埃塞俄比亞發表建立全天候戰略伙伴關係的聯合聲明，與塞爾維亞簽署自由貿易協定，中國與印尼共建雅萬高鐵昨也正式開通營運。

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