宴帶路來賓 習：齊奔下個金色十年 何立峰提未來合作4方向 遵債務可持續原則

「合作成就非恩賜施捨 是各國幹出來的」

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇一連兩日在京召開，開幕式今日上午舉行，習近平將出席並發表主旨演講。俄羅斯總統普京等各國領袖亦將在論壇發言。

昨晚，習近平及夫人彭麗媛在人民大會堂設宴歡迎來華出席論壇的外方領導人夫婦及嘉賓。央視發布短片顯示，普京乘坐專車最後一個「壓軸」抵達，與在場迎接的習近平伉儷寒暄，工作人員隨即安排其他領導人在他們兩側和後方階梯站立，進行大合影。

晚宴開始前，習近平發表祝酒辭。新華社報道，習近平稱倡議提出十年來，中國同各方合作伙伴共同為全球互聯互通貢獻力量，為國際經濟合作搭建平台，為世界經濟增長增添動力；10年開展數千個務實合作項目，「收穫了實打實、沉甸甸的成果，共同繪就聯結世界、美美與共的壯闊畫卷」。習近平表示，共建「一帶一路」，「是我們這一代政治家對當代人和後代人的責任」。他也提到，當今世界並不太平，世界經濟下行壓力增大，全球發展面臨諸多挑戰，但堅信和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋。宴會後，習近平和嘉賓共同觀看《絲路同行》文藝演出。

習：共建帶路 這代政治家之責

作為論壇的系列活動之一，企業家大會昨下午在北京國家會議中心舉行，共有1200多名代表參會，中外各佔一半，來自80多個國家和地區。

何立峰致辭表示，「一帶一路」倡議十周年，促進了全球貿易新模式的迅速發展和普及，各國投資互惠共贏。10年間中國與共建國家雙向投資累計超過3800億美元，經貿合作區累計投資643億美元，亦構建了亞歐物流新通道。中方願意同各方一道，繼續提升基礎設施聯通水平、推動貿易合作擴容升級、深化投資領域互利合作、積極拓展新的合作領域，如大數據、人工智能、電子商務、新能源等方面合作。

何立峰還強調，企業家是友好合作的使者、共建「一帶一路」的先鋒以及推動「一帶一路」美好願景落地的實幹家，呼籲廣大企業家在共建「一帶一路」事業中尋找新的商機，為推動開放合作，維護全球產業鏈、供應鏈的安全穩定做出貢獻。

會後舉行簽約儀式，項目覆蓋68個國家地區，涵蓋基礎設施、清潔能源、人工智能、生物醫藥和金融服務等領域。

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