體育總局囑足協新班子 「要吸塌方式腐敗教訓」

今年8月，中國國家男子足球隊原主教練李鐵因涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案等罪名，被提起公訴。而包括中國足協原主席陳戌源在內的大批足協官員亦因捲入貪腐案落馬，引發足球圈反貪腐風暴。

兩人留任 遼體育局長宋凱新主席

新華社報道，新一屆中國足協代表大會昨日舉行，來自全國的會員單位代表共147人參加會議。宋凱當選中國足協主席，孫雯、袁永清、楊旭、許基仁當選副主席。大會審議並通過《中國足球協會會員代表大會選舉辦法》、《中國足球協會工作報告》、《中國足球協會財務報告》等議案。

足協新一屆班子中僅女足名宿孫雯留任副主席，前副主席高洪波將出任技術總監。此外，中國女足國腳王霜、前中國男足隊長鄭智等20人當選為中國足球協會第十二屆執行委員會委員。

據公開資料，宋凱現年58歲，畢業於北京體育大學。他於1998年進入遼寧省體育系統，2000年開始擔任遼寧省體育局副局長，分管多個項目的競技體育以及體育產業等工作，2016年2月任遼寧省體育局局長。宋凱在任期間，遼寧男籃取得3個CBA（中國男子籃球職業聯賽）總冠軍，兩次問鼎全運會冠軍。

宋：推中國足球改革發展邁新台階

宋凱在當選主席後表示，中國足協將更團結、更努力、更開放、更純潔、更具勇氣，沉下心來，一步一個腳印推動中國足球改革發展邁上新台階。

出席此次會議的國家體育總局副局長李穎川發表講話強調，新一屆中國足協要堅決扛起足球改革發展振興的政治責任，真正把思想和行動統一到黨中央關於足球改革發展決策部署上來。他指出，要深刻汲取足球領域系統性、塌方式腐敗的深刻教訓，堅決摒棄急功近利的思想，做好長期艱苦奮鬥的準備，堅持久久為功，步步為營，重整旗鼓，開展好中國足球新的長征。