陝辦習仲勳座談 省書記：建不可磨滅歷史功勳

習仲勳1913年10月15日出生在陝西富平縣一個農民家庭，曾在陝甘（陝西、甘肅）發動「兩當兵變」，並參與創建陝甘邊革命根據地。習仲勳生前曾任副總理、政治局委員、全國人大副委員長等職，屬副國級領導人。

《陝西日報》昨在頭版報道，10月15日，陝西省紀念習仲勳誕辰110周年座談會在渭南市富平縣舉行。陝西省委書記、省人大常委會主任趙一德，中央黨史和文獻研究院院長曲青山，習仲勳家屬代表、習近平胞弟習遠平出席並講話。陝西、廣東及甘肅等省領導及有關人士出席。

趙一德說，習仲勳是從三秦大地走出的中國共產黨的優秀黨員，偉大的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家，我黨、我軍卓越的政治工作領導人，陝甘邊革命根據地的主要創建者和領導者之一，為中國人民解放事業和新中國誕生，為社會主義革命、建設、改革事業，為中國特色社會主義事業，建立了不可磨滅的歷史功勳。

習遠平表示，「對他（習仲勳）和革命先輩的最好告慰，就是要不忘初心、牢記使命，沿着社會主義現代化國家建設的偉大征程闊步前進。」