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政財娛大V網名強制變實名

【明報專訊】內地網絡實名制再度升級，新浪微博近期向擁有100萬粉絲以上的用戶，發出將在10月底之前要求「前台實名制」的通知，並在12月底之前，將實名制推行至有50萬粉絲的用戶。尤其時政、財經、娛樂帳戶成為網絡審核重點，大V（KOL）用戶姓名職業及IP地址將一覽無遺。

10萬粉絲帳號 需公開職業

「大V」是指在新浪等微博平台上獲得個人認證或企業認證，擁有眾多粉絲的微博用戶。擁有350多萬粉絲的微博大V「洪榕」上周六（14日）發文透露，「10月底之前，100萬粉絲的自媒體帳號前台展示真實姓名；12月份，50萬粉的自媒體帳號前台展示真實姓名；10萬粉的自媒體帳號，在後台完成身分證實名認證，且在前台展示職業信息。」

網絡流傳的博主與微博客服專員的聊天紀錄亦顯示，平台通知「為進一步落實自媒體用戶管理規定，100萬粉絲以上的自媒體帳號需要在10月底之前進行前台實名，全網所有平台統一執行。以微博為例，需要將您的真實姓名在您的微博資料頁上公開展示。提前同步您知曉。」美食、美妝等領域不受新規影響，但時政、財經、娛樂等領域帳號必須實名。

過去10年，內地社交網站實行的政策是後台實名前台自願。根據北京市2011年12月推出《北京市微博客發展管理若干規定》中提出，「後台實名，前台自願」。微博用戶在註冊時必須使用真實身分信息，但用戶暱稱可自願選擇。新浪、搜狐、網易等各大網站微博都在2012年3月16日全部實行實名制。

《環球時報》前總編胡錫進發微博表示，「時政、財經和娛樂領域是非最多，對社會的牽動力也都比較大，大V發言帶節奏，理應讓公眾了解他們的真實身分。這不僅是每個觀點所應補充的背景信息，也是大V對所發言論負責的動力，『馬甲』（分身）是應當被平等去除的保護。 」

相關字詞﹕實名制 粉絲 新浪微博

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