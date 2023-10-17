帶路10年多國現爭議 中歐班列疫下續深化合作

據中央社梳理資料，亞洲方面，中國第一條對外高鐵中老鐵路開通，但以老撾人的平均薪資，鐵路票價顯得要價不菲，同時，政府也面臨龐大的債務壓力；盼能夠串起東南亞的鐵路網，又因各國的複雜政治停擺。

南亞有中國的「鐵哥們」巴基斯坦。但中巴經濟走廊在當地也引起擔憂，如債務陷阱、貿易逆差增大，瓜達爾港租給中國43年等等。當地因此出現抗議活動「瓜達爾權利運動」，示威民眾靜坐圍堵港口，要中國人離開。

再看非洲，雖然中國在非洲的影響力與日俱增，但中國在非洲的「一帶一路」貸款大幅下降。同時非洲國家背負巨額債務，贊比亞在2020年成為第一個債務違約的非洲國家，迦納、肯亞和埃塞俄比亞等其他國家的政府也在苦苦掙扎。

中歐班列是往來於中國與歐洲，以及「一帶一路」沿線各國的集裝箱國際鐵路聯運班列，將貨品從中國各個城市運輸到倫敦、馬德里、華沙等地。儘管在疫情期間受影響，中歐班列依舊成為中國政府推進與他國深化經貿合作與「一帶一路」的重要抓手。而七國集團（G7）國家中，只有意大利加入了「一帶一路」計劃。「一帶一路」在意大利引發諸多疑慮，大型計劃遭到擱置。