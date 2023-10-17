一帶一路10周年 高峰論壇登場 中俄外長昨會晤 王毅：以論壇契機形成廣泛國際共識

《習近平談「一帶一路」》推外語版

2013年9月和10月由國家主席習近平分別提出建設「新絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的合作倡議，「一帶一路」即是「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的簡稱。公開資料顯示，截至今年6月底，中國已與152個國家、32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作文件。

昨日，《習近平談「一帶一路」》多語種版圖書首發式在北京舉行，阿拉伯文、西班牙文、葡萄牙文、德文、日文版5種新書正式面向海內外出版發行。

李家超昨率團抵達北京

前天下午起，出席論壇的多國領導人陸續抵京，包括肯尼亞總統魯托、智利總統博里奇、匈牙利總理歐爾班、埃塞俄比亞總理阿比、塞爾維亞總統武契奇等，俄羅斯總統普京亦應邀出席論壇。昨下午，香港特首李家超也率團抵達北京。

峰會召開前夕，昨天包括總理李強、人大委員長趙樂際等高層陸續與抵京的外國政要舉行會晤。

據外交部網站，昨下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在釣魚台國賓館會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，今年是國家主席習近平提出「一帶一路」倡議10周年，具有承前啟後的重要意義。中方將以即將舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，形成更廣泛的國際共識，推動共建「一帶一路」邁向高質量發展的新階段。中方讚賞俄羅斯總統普京高度評價並支持共建「一帶一路」，歡迎俄方繼續積極參與，為促進共同發展繁榮貢獻力量。

俄外長：促進國際合作重要平台

拉夫羅夫表示，俄中雙邊關係保持積極發展勢頭。「一帶一路」已成為促進國際合作的重要平台，各方踴躍參與，共建「一帶一路」也有助歐亞大陸互利合作，普京對來華與習近平會晤和與會充滿期待，相信高峰論壇將取得圓滿成功。

另據「中新網」報道，論壇新聞中心昨下午在位於北京的國家會議中心舉行首場吹風會，邀請自然資源部國際合作司和相關單位負責人介紹有關情况，並回答記者提問。自然資源部國際合作司副司長王安濤指出，未來中國將重點通過以下方面加強海洋方面的合作。其一，繼續構建和完善同「一帶一路」共建國家之間的合作平台和機制建設。其二，通過發展藍色經濟合作，為疫情後全球經濟復蘇和可持續增長提供海洋動力和藍色動力。其三，在聯合國海洋科學促進可持續發展10年的框架下，開展共同行動。王安濤表示，海洋合作專題論壇將於18日下午在北京國家會議中心舉行。

對新冠病毒的防疫在內地尚未完全結束，本屆「一帶一路國際合作高峰論壇」會議舉行期間，參會媒體需出示核酸檢測陰性證明方能與會，論壇也為媒體提供核酸檢測點。

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