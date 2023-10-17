明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

一帶一路10周年 高峰論壇登場 中俄外長昨會晤 王毅：以論壇契機形成廣泛國際共識

【明報專訊】今年是「一帶一路」倡議提出10周年。作為紀念「一帶一路」倡議提出10周年最隆重的活動，繼2017年和2019年之後，第三屆「一帶一路國際合作高峰論壇」將於今明兩日在北京舉行。此次活動主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。高峰論壇的開幕式將於明天舉行，國家主席習近平將出席開幕式並發表主旨演講。

《習近平談「一帶一路」》推外語版

2013年9月和10月由國家主席習近平分別提出建設「新絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的合作倡議，「一帶一路」即是「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的簡稱。公開資料顯示，截至今年6月底，中國已與152個國家、32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作文件。

昨日，《習近平談「一帶一路」》多語種版圖書首發式在北京舉行，阿拉伯文、西班牙文、葡萄牙文、德文、日文版5種新書正式面向海內外出版發行。

李家超昨率團抵達北京

前天下午起，出席論壇的多國領導人陸續抵京，包括肯尼亞總統魯托、智利總統博里奇、匈牙利總理歐爾班、埃塞俄比亞總理阿比、塞爾維亞總統武契奇等，俄羅斯總統普京亦應邀出席論壇。昨下午，香港特首李家超也率團抵達北京。

峰會召開前夕，昨天包括總理李強、人大委員長趙樂際等高層陸續與抵京的外國政要舉行會晤。

據外交部網站，昨下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在釣魚台國賓館會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，今年是國家主席習近平提出「一帶一路」倡議10周年，具有承前啟後的重要意義。中方將以即將舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，形成更廣泛的國際共識，推動共建「一帶一路」邁向高質量發展的新階段。中方讚賞俄羅斯總統普京高度評價並支持共建「一帶一路」，歡迎俄方繼續積極參與，為促進共同發展繁榮貢獻力量。

俄外長：促進國際合作重要平台

拉夫羅夫表示，俄中雙邊關係保持積極發展勢頭。「一帶一路」已成為促進國際合作的重要平台，各方踴躍參與，共建「一帶一路」也有助歐亞大陸互利合作，普京對來華與習近平會晤和與會充滿期待，相信高峰論壇將取得圓滿成功。

另據「中新網」報道，論壇新聞中心昨下午在位於北京的國家會議中心舉行首場吹風會，邀請自然資源部國際合作司和相關單位負責人介紹有關情况，並回答記者提問。自然資源部國際合作司副司長王安濤指出，未來中國將重點通過以下方面加強海洋方面的合作。其一，繼續構建和完善同「一帶一路」共建國家之間的合作平台和機制建設。其二，通過發展藍色經濟合作，為疫情後全球經濟復蘇和可持續增長提供海洋動力和藍色動力。其三，在聯合國海洋科學促進可持續發展10年的框架下，開展共同行動。王安濤表示，海洋合作專題論壇將於18日下午在北京國家會議中心舉行。

對新冠病毒的防疫在內地尚未完全結束，本屆「一帶一路國際合作高峰論壇」會議舉行期間，參會媒體需出示核酸檢測陰性證明方能與會，論壇也為媒體提供核酸檢測點。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕王毅 普京 高峰論壇 一帶一路

上 / 下一篇新聞