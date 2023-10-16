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廣交會開幕人流增 展商：以國客戶戰下失約

【明報專訊】第134屆中國進出口商品交易會（廣交會）昨日開幕，自昨起至11月4日在廣州分三期舉辦，人流比上屆明顯增加。有參展商表示，近期以哈戰火影響生意，有原定前來的以色列客戶未能成行，亦有參展商稱，已撤回派駐以色列的維護服務人員。

歐美採購商多8.6%

帶路國RCEP國增逾一成

據廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，本屆廣交會規模創新高，展覽總面積155萬平方米，參展企業28,533家。徐兵稱，截至本月12日，已有來自215個國家和地區的10萬多名採購商預註冊，預計到會人數將比上屆明顯增長，當中歐美採購商預註冊人數較上屆增長8.6%，「一帶一路」國家增長11.2%，「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）國家增長13.8%。

本屆廣交會是疫後第二次線下舉辦，記者明顯感覺人流變多，有大巴接載多個大型採購團入場，餐飲區、擺渡車等候區大排長龍。廣東廣明源光科技股份有限公司董事長洪燕南說，他原本看好以色列市場，但由於以色列與哈馬斯衝突，一些約好見面的以色列和中東客戶未能成行。中國重汽（3808）工作人員程龍亦稱，之前有一批貨車賣到以色列，「只是供碼頭貨運使用，不是國內運輸，所以沒受什麼影響，但之前有一批同事留在當地負責後續維護，已經都撤回來了」。

俄羅斯沙特訂單大增

程龍還表示，人民幣貶值、國際海運恢復等因素都有利於出口，地區局勢亦是重要因素，俄羅斯訂單比去年增長四五倍，沙特亦有約70%至80%的增長，「沙特在大搞基建，不光是我們，工程機械比如挖掘機的出口都有很大增長」。他希望沙特可帶動阿曼、阿聯酋等中東國家建設進程，為中國企業帶來更多機會。

據民航總局早前公布，為保障外國客商往來，廣深等機場加密國際航線，廣州國際航班數恢復至疫前57.3%，高於全國平均的50.5%。廣交會期間，全廣東省機場每周起降國際航班將逾2000架次、運送旅客約30萬人次。在距離廣交會場館步行5分鐘的琶洲港澳客運碼頭，設有外籍人士落地簽證服務。

美商：來華簽證難申最阻營商

參加進口展的美國卡特彼勒（Caterpillar）公司職員Christ稱，目前來華做生意最大問題是中國簽證仍相當難申請，他和同事都曾被拒簽過幾次，直航航班亦因俄烏戰事而恢復無期。他說自己從廣交會開辦早期就參加，匯率波動、局部戰爭都是平常事，「有時輸有時贏，世界是這樣，做生意也是這樣。就算中美貿易戰，我們也沒停止過與中國合作」。

明報記者 林迎 廣州報道

相關字詞﹕進口 一帶一路 參展商 廣交會

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