神州十七號月內升空 對接核心艙塑「三艙三船」

「央視軍事」微博帳號昨發布消息，神舟十七號飛船將在本月從酒泉衛星發射中心發射升空。正在空間站的神舟十六號3名太空人計劃於今年11月返回東風着陸場。在此之前，他們將迎來神舟十七號載人飛船的來訪對接。

神州十七號載人飛行主要任務包括太空人出艙活動和貨物氣閘艙出艙任務，繼續空間科學實驗和技術試驗，平台管理常規工作、太空人保障相關工作以及科普教育等活動。

中國航天部門官員今年早些時候表示，中國太空站已進入應用與發展階段，太空人將長期連續駐留空間站，通常每年展開兩次乘組輪換、一至兩次物資補給。

昨日也是中國首次載人飛行任務成功20周年。2003年10月15日，中國第一艘載人飛船神舟五號成功發射。中國成為世界上第三個獨立掌握載人航天技術的國家。根據中國載人航天工程發展規劃，中國新一代載人運載火箭的研製工作正有序推進。為發射中國新一代載人飛船和月面着陸器而全新研製的載人火箭，預計2027年首飛。同時中國載人航天工程下一步的發展計劃是2030年前實現中國人首次登陸月球。