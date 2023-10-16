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習仲勳冥誕110年 黨報刊文頌「全心全意為人民」

【明報專訊】國家主席習近平父親、已故中共元老習仲勳昨冥誕110周年，《陝西日報》、《南方日報》等省級黨委機關報社刊文紀念，分別詳細介紹「文革」前後習仲勳曾在陝西和廣東主持工作的事迹，盛讚其一生「全心全意為人民服務」。

習仲勳1913年10月15日出生在陝西富平縣一個農民家庭，13歲在富平立誠中學加入中國共產主義青年團，15歲在國民黨監獄中轉為中國共產黨黨員；曾在陝甘（陝西、甘肅）發動「兩當兵變」，並參與創建陝甘邊革命根據地。日前，《陝西日報》頭版刊文介紹了習仲勳在陝甘寧邊區的主要事迹。文中寫到，「習仲勳同志波瀾壯闊的一生，是革命的一生，光輝戰鬥的一生，全心全意為人民服務的一生。他身上展現出來的中國共產黨人的崇高精神，永遠值得我們學習並發揚光大。」

文章提到習仲勳曾在「文革」中遭受迫害，「始終保持堅定的共產主義信念，『下決心堅持下去』」；並提到西北局高幹會議期間，黨組織給他的鑑定：「他很懂得群眾的情緒、習慣和需要。他是站在群眾觀點和群眾立場來解決群眾的問題，總是把群眾的事情看做是自己的事情，而又設身處地地替他們設想，設想怎樣才是對的，尤其設想怎樣對群眾有好處，而沒有絲毫的主觀主義氣味。」

1978年，習仲勳從「文革」中平反，並赴廣東任職。習仲勳任職期間，領導廣東省展開關於真理標準問題的大討論，並推動了廣東改革開放。《南方日報》文章表示，「針對『文化大革命』結束後廣東省內『左』的流毒仍然嚴重、路線是非不分等情况，習仲勳同志主持和推動各條戰線撥亂反正，自上而下開展整風，平反了一系列冤假錯案，落實幹部政策、人才政策等各項政策，廣東20多萬人得到平反昭雪、重見天日」，並稱「廣東改革開放先走一步的決策從醞釀到提出，習仲勳同志發揮了關鍵作用」。

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