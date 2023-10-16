烏戰後少外訪 北京行矚目 分析：反西方主導共生結盟

中俄貿易今年達到俄烏戰爭爆發後前所未見的高水平，特別是在國際制裁影響下，中國對俄羅斯石油的進口為莫斯科提供關鍵生命線。

中俄允今年貿易破2000億美元

據中國海關數據，去年雙邊貿易額創下1900億美元的紀錄，雙方承諾今年將達2000億美元。

法新社引述大西洋理事會全球能源中心的高級研究員約瑟夫·韋伯斯特（Joseph Webster）表示，在烏戰期間，北京保持「親俄中立」姿態，為莫斯科提供重要的外交、經濟和非致命軍援。外界認為，他們的結盟出於共生需要，視彼此為在他們共同抵制西方主導地位的鬥爭中不可或缺的壁壘。

吉林大學中俄關係專家比約恩·亞歷山大·杜本（Bjorn Alexander Duben）表示，莫斯科將努力進一步深化與京合作，並爭取中國的更多支持，包括提供致命的軍援。

歐洲外交關係委員會政策研究員阿莉恰·巴楚爾斯卡（Alicja Bachulska）說，中國不希望看到俄羅斯國力被大幅削弱，如果中國意識到莫斯科可能輸掉戰爭，或增大支持力度。