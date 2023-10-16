赴京「帶路」前夕央視專訪 普京讚習真領袖 非國際舞台「臨時工」

北京將於明後兩日接待來自130個國家的代表，舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，以紀念「一帶一路」倡議（BRI）10周年，俄羅斯官方早前宣布總統普京將出席。普京近日在莫斯科接受中國中央廣播電視總台（央視）《高端訪談》欄目專訪，被問及「習近平主席是一位什麼樣的領導人」時表示，習近平主席是世界公認的領導者之一。

普京認為，習近平「不是根據一時一勢來作決定的領導人，他會對形勢進行分析評估，着眼未來作出長遠考慮。這就是真正的世界領袖與我們稱之為『臨時工』的人之間的區別。『臨時工』只來5分鐘，在國際舞台上秀一番，然後消失得無影無蹤。習近平主席是另外一種人，他是一個堅定、冷靜、務實和可靠的伙伴。只要我們達成一致意見，我們就能確保雙方都遵守協議」。

晤習逾40次

普京：有許多愉快記憶

和習近平會面達40多次，普京表示，他與習近平主席有許多愉快的記憶。他提到習近平訪問俄羅斯，「我們一起去了聖彼得堡，登上阿芙樂爾號巡洋艦，在聖彼得堡的涅瓦河上一起乘船」。在絕對平靜和友好的氣氛中，他們就雙邊關係和世界局勢進行了長時間的詳細交談。今年3月，習近平又一次訪俄，「同樣是一次非常務實的訪問」，對兩國關係未來發展具有重要意義。「所以我希望當我們在中國會面時，這一傳統能夠延續。」

稱中國政策獨特在「連貫」

普京表示，習近平提出了要構建全球化的世界、所有國家和人民命運相連的理念。後來，他又提出了共建「一帶一路」倡議，該倡議也是他在理論層面提出「人類命運共同體」這一理念的現實實踐。他說，「在我看來，習近平主席和中國政策的獨特之處在於，在認識到問題本質的情况下，始終保持政策的連貫，朝着共同目標不斷前進。」

2018央視訪問評價習：唯一和我慶生的國家領導

普京並非第一次在訪問中評價習，2018年5月出席上海合作組織成員國元首理事會青島峰會前夕，他莫斯科接受中央廣播電視總台專訪時，講述了他對習近平的印象。普京當時與習近平與會面5次，普京說，「也許習主席是唯一一位和我慶祝生日的國家領導人。我還沒有和哪位外國同事建立過這種關係或做出類似的安排，但和習主席做到了。」

他當時稱習「平易近人，待人真誠。同時也是非常可靠的伙伴」。普京說，習是一位出色的喜歡分析問題的人，和他探討國際議題和經濟問題很有意思。「因此他對我而言，是位合適的合作伙伴和可靠的好朋友。」

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