立選藍綠難過半 分立政府或再現

113席藍綠拼過半 白爭10席

台灣的政制實質上偏向於「半總統制」，立法院的控制權頗為重要。不過，自從2012年總統、立委選舉日期合併後，立委曝光度大減，導致立委選舉的熱度顯得冷清。本屆立委選舉依然如斯，台媒《聯合報》近期的調查稱，七成四的受訪者不清楚自己所在選區有哪些人參選立委。

第11屆立法院的總席次共計113席，其中73席區域立法委員採單一選區制選出，3席平地原住民立法委員、3席山地原住民立法委員採複數選區制選出，34席全台不分區及僑居國外台民立法委員採比例代表制選出。

民進黨高層表示，這次目標是區域搶45席、不分區13席以上，拚立院過半。民進黨總統參選人賴清德昨在台中造勢時高呼，這場選舉千萬不可大意，不僅總統大選要贏，立委選舉也要贏。

現有5席不分區立委的台灣民眾黨表示，主要目標仍是不分區立委，近期緊鑼密鼓討論不分區立委名單，最快擬於11月上旬公布，預料「坐8望10」。

國民黨則有實現政黨輪替的強烈願望，目前已提名68席，目標也是立院單獨過半，但黨內評估以目前37席要成長到57席，難度不小，增長到50席則可以期待。

民進黨已「完全執政」兩屆，即除了總統大位，也控制立院8年。本輪大選，依據多個版本的民調顯示，台灣民眾希望政黨輪替的期望頗高，有高達六成的受訪民眾支持明年政黨輪替。

在此背景下，目前4名總統參選人所形成的陣營中，立委選舉則基本是綠藍白「三黨鼎力」。綠營立委選情並不被看好，民進黨立委林俊憲表示，總統當選與立院過半是民進黨最大目標，而黨最大的挑戰，就是現任立委不爭取連任。其次是包括民眾黨、時代力量、基進黨都尚未完成全部立委提名，因此「民主大聯盟」的立委徵召也會持續密切觀察。

目前，民進黨內人士認為，賴清德的「母雞效應」尚未發揮作用，能否對立委選舉產生積極推動尚難預料。不過，賴清德台北競總主委、前衛福部長陳時中則認為，賴清德對區域立委加分多，很多「小雞」都很願意跟賴清德站在一起。

藍營信「藍白合」利默契 白營憂失年輕票

對於在野整合，如果實現「藍白合」，國民黨立委曾銘宗認為，就立委選舉的部分，藍白提名有某種默契，例如台中、新北，藍白競爭的程度沒那麼大，雙方可以共蒙其利。

不過，民眾黨參選人柯文哲陣營認為，民眾黨擔憂一旦「藍白合」，甚至柯文哲屈就擔任副手，恐會造成年輕票流失，衝擊政黨票（得票數分配不分區立委席次）。

藍營的中廣董事長趙少康則認為，柯陣營10天8種說法，民調重要，政黨實力也重要。前立委蔡正元表示，藍白不合將是國民黨空前的災難。

政二代登場 「新仇舊恨」再戰

立委選舉熱度不如人意，藍綠各參選人落力接觸年輕與親子選民，舉行多場「小而美」活動，爭奪逐漸對選舉冷漠的人群。

國民黨立委江啟臣趁暑假舉辦小小消防營、警察營、軍人營等親子活動。國民黨立委參選人顏寬恒也在選區舉辦10場親子活動，場場爆滿。

綠營方面，民進黨立委何欣純趁暑假舉辦戶外搖滾演唱會；民進黨立委黃秀芳辦了3場水上樂園活動，後續還規劃6場兒童劇、魔術表演等。

選情當中，「政二代」登場更引人關注，為冷清的立委選舉增添了一些戲碼。

參選「六都」（台北、高雄、新北、台中、台南及桃園）立委選舉的政二代，藍營綠營都各有10名左右，他們是前立委、市議員的子女。

其中，廖先翔、蔣欣璋、張智倫是第一次代表國民黨參選立委，都未滿40歲，廖曾在其父前新北市議員廖正良服務處工作，迎戰同是政二代的民進黨立委賴品妤（前民進黨立委賴勁麟之女）。

新北市議長蔣根煌的公子蔣欣璋，這次出征新北新莊選區，挑戰民進黨立委吳秉叡。前立委張慶忠和新北市議員陳錦錠的兒子張智倫，出戰新北中和選區，與民進黨立委參選人吳崢、民眾黨不分區立委邱臣遠混戰。

除了政二代登場，「新仇舊恨」再戰也是此番立委選戰看點。

以台中第2選區為例，國民黨立委參選人顏寬恒上次選戰在根據地敗給對手陳柏惟，而陳柏惟遭罷免後，顏寬恒原本希望在補選時一雪前恥，不料又敗給民進黨籍立委林靜儀，兩人又將在這次選戰短兵相接。

離島方面將上演「以小搏大」場面，34歲的民進黨連江縣黨部主委李問試圖在馬祖打破藍營鐵票倉格局，繼2020年立委選舉後，再戰71歲的國民黨籍立委陳雪生。

兩度在新北第6選區敗給民進黨籍立委張宏陸的國民黨籍新北市議員林國春今次也捲土重來，力拚選區變天。

朝小野大 或需組聯合政府

依據近期民調結果，台師大政治學研究所退休教授曲兆祥分析，未來立院可能呈現三黨不過半局面，如論何人勝選總統，或須面臨「朝小野大」，可能要想辦法組成聯合政府。連日就「藍白合」出招的柯文哲昨明確指出，將以聯合政府團結台灣作為這次的選戰主軸，要思考如何以聯合政府方式來達到政黨輪替。

明報中國組

（台選觀察‧立委選舉）