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博雷利：歐盟重視中國 盼獲同等重視

【明報專訊】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）昨日結束訪華行程，他總結稱，此行向中國官員傳達的信息，歐盟高度重視中國，期待中國在地緣政治和貿易問題上，也能給予歐盟同等重視。

博雷利此行與中國外長王毅舉行了第12輪中歐高級別戰略對話。「澎湃新聞」報道，在昨天的記者會，博雷利表示此次對話主要聚焦三個議題：中歐雙邊關係、俄烏衝突、經貿對等。

「合作是非常重要的。」博雷利強調，此行想傳達一個信息：歐盟很認真地處理與中國的關係。「我們同樣期待（中國）能否充分考慮與歐盟的關係，而非透過與其他國家關係的棱鏡（lens）來處理對歐關係。」博雷利說，自烏克蘭戰爭爆發以來，歐洲已成為地緣政治中的一股重要力量，「我們要以這種方式與中國對話」。

基於戰略對話的內容，博雷利總結稱，儘管中歐存在分歧，但雙邊仍有合作的空間。「我們的政治、經濟制度不同並不是秘密，儘管存在分歧，我們認為仍有合作的空間。如果不與中國加強接觸，世界上的一些最嚴峻的挑戰是無法解決的。」

博雷利透露，他的幕僚長、歐盟對外事務部副秘書長莫拉（Enrique Mora）下周將訪問北京，繼續討論地緣政治議題。博雷利也提到以巴局勢，稱以軍要求上百萬加沙居民24小時內南撤是「不可能的事情」；歐盟維護以色列在遭遇襲擊後自衛的權利，但其自衛的行動必須符合國際法，不能在加沙地區製造人道主義危機。

今年是中歐建立全面戰略伙伴關係20周年，自7月以來，中歐先後舉行了綠色、數字、經貿領域的高層會晤。

相關字詞﹕歐盟 中歐關係 王毅 博雷利

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