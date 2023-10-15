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特稿：各地醫院限「15天出院」 醫保局：沒明文規定

【明報專訊】國家醫保局前日（13日）回應「病人住院15天必須出院」的投訴，稱國家醫保局推出的醫保相關法規、政策裏面沒有對住院天數、單次治療費用進行限制的規定。據本報了解，實際情况是「15天出院」情况在全國各地醫院廣泛存在，甚至很多藥物短缺，院方只能開便宜藥物。

超出醫保費用 病沒治好就轉走

「我們這的醫保也是住到時間（15天）就要出院。」粵西某縣城醫院一名醫生透露，不僅住院有時間限制，醫院現在很多藥都沒有。冀北某地醫療系統行政人員表示，部分小地方醫院嚴格限制只能用醫保局指定的便宜藥，導致小病變大病，要轉送大醫院。至於住院只能住15天，「因為超出了醫保規定的該病指導費用，很多人都說病還沒治好呢就被轉走了」。

有醫院「通融」 病人紙面出進院住近1年

重慶一名病人家屬表示，當地還有規定，14天內不能住同一家醫院同類型科室，否則第二次住院不但醫保不給醫院錢，還要罰醫院。也有不少醫院通融處理，浙江某醫院採取「文件式出院」，有病人透露住院近一年，15天辦一次出院、進院手續，不必真的出院。他們對醫院做法表示同情，稱「被醫保局迫成這樣的」。

國務院辦公廳主辦得微信公眾號「中國政府網」前日指出，有網民投訴重症病人住院到15天必須出院，在家休息一段時間後再辦理住院，不但影響恢復，每住一次醫院就要多掏一份起付標準的錢（醫保不能報銷）；也有網民反映，當地醫院要求手術住院費限額為七、八萬元人民幣，一旦超過就得轉院。

國家醫保局回應稱，這些做法都沒有明文規定，部分醫療機構可能會為完成「平均住院日」、「次均費用」等考核指標，而設定了「比較粗放」的管理措施，將督促地方醫療機構提供合理醫療服務。

人口老化 醫保壓力趨重

不過據知情者透露，隨着內地人口老化，醫保壓力日趨沉重。去年全國居民醫保基金收入10,128.90億元（人民幣，下同），支出9353.44億元，當期結存775.46億元，累計結存7534.13億元；其中住院1.6億人次，比上年增長4.2%。目前，集中帶量採購降低藥價、減少醫療資源浪費，降低醫保基金負擔，已經是政策實施方向。

明報記者

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