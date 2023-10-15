普京赴帶路峰會 商貨幣結算能源新路

「帶路」峰會將在周二至周三（17至18日）於北京舉行，140多國、30多個國際組織代表將參會。其中最令人矚目的是普京，這將是俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，他首次訪問中國。

盼歐亞倡議對接帶路

據俄羅斯衛星通訊社報道，普京在吉爾吉斯出席獨聯體國家元首理事會時，表示此次訪問中國的主要議題，是在「一帶一路」倡議下合作。俄中的主要合作方向包括金融關係，並肯定兩國今年能達到2000億美元貿易額，將進一步刺激本幣結算。「當然，有意發展我們的大歐亞伙伴關係、歐亞經濟聯盟的倡議。」普京補充道，有意將俄方的倡議同「一帶一路」倡議對接，以實現共同的發展目標。

法新社昨指，普京在俄烏戰爭爆發後鮮有踏出國門，並引述專家分析指出，此次普京是要北京兌現「中俄將在彼此核心利益問題上互相支持」的承諾，爭取中國更多支持。

塔利班官員將與會 商建公路通中國

此外，越南國家主席武文賞、柬埔寨總理洪馬內也將率團出席論壇。路透社昨報道，阿富汗塔利班政府也將與會，由該國代理工商部長阿齊茲代表出席。阿齊茲將與北京繼續討論在阿富汗北部瓦罕走廊建設公路的計劃，以便直接由阿富汗通往中國。在今年5月，中國、阿富汗和巴基斯坦的官員曾表示，希望推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸。