藍白合推最強者 藍提初選白倡民調 同意確認機制後兩黨參選人電視辯論3場

兩黨昨依照約定，國民黨派出總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭，民眾黨派總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修，下午於台北福華大飯店會面協商。

步出會議室時，雙方皆面帶笑容。中央社報道，在近3小時會談後，雙方共同召開記者會。金溥聰形容會談氣氛融洽，達成一些共識，對有些議題也保留一些看法。

就侯、柯誰做正選，國民黨提出採西方民主國家的開放式「民主初選」，由民眾直接投票。具體實施方式是，在22縣市或73區域立委選區，設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，但必須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡，才可投票，採實名制，驗身分證。國民黨認為，這樣發生「灌票」的風險比打電話做民調低。

民眾黨則堅持主張，即委託5間民調公司，以固定電話、手機各半進行，採對比式民調，以平均數決定結果。黃珊珊指出，新黨當年曾提出民主初選，但發生不當動員問題，因此民眾黨對此表達疑慮；這項前提若沒有共識，後面就很難執行。

齊爭最多立委席 組聯合執政團隊

針對公開辯論方式部分，雙方皆同意，在確認總統候選人產生方式後，參加3場電視辯論會。民眾黨希望10月31日前完成上述兩項工作；國民黨主張在11月5至10日之間完成。

依照會議紀錄，政體改革部分，藍白的共識大於分歧。雙方也同意合作推動立委席次最大化，未來如果合作取得執政權，將組成聯合執政團隊，以專業為取向選用人才，在政策上求同存異。雙方今日中午將確認下一次協商時間。

柯喊讓己當正：年輕人不投國民黨

柯文哲昨日再度喊話稱，根據這幾個月民調資料，當總統參選人縮減到一對一時，「勝率最高的就是柯文哲當正的」，相信數字務實、科學。他還說年輕人不可能去投國民黨，選票上沒有柯文哲的話，要麼不投票，要麼去投民進黨總統參選人賴清德。

侯友宜昨就此回應表示，大家既然要合作，會尊重不同聲音，並以理性、務實且包容態度來看待。

郭辦：郭柯合才有大空間 侯柯本質互斥

另邊廂，獨立參選的鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修昨斷言，「藍白合」不會談出明確結果，「郭柯才有很大的合作空間」；侯柯支持者「本質互斥」，如果柯文哲當侯友宜副手，柯粉可能轉向賴清德，甚至拒絕投票。郭辦還稱，郭台銘可幫柯文哲拉抬聲勢，現時在全台設立的300個連署點，之後可變成類黨部發揮作用。柯文哲昨對此表示，郭台銘是對台灣未來發展很重要的人，將團結一切可團結的力量。

民進黨昨晚回應「藍白合」稱沒有評論，最大的對手是自己，嚴陣以待各種可能。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676