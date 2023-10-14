魯漢車撞三藩市華領館 美媒揭家藏仿槍毛著作

據《三藩市標準報》（The San Francisco Standard）報道，三藩市首席法醫辦公室確認襲擊者名為楊占元。楊占元住在Inner Sunset的一間合租公寓，該報記者周四進入楊住所探訪，發現其房間裏一片狼藉，內有五把仿製手槍，角落裏還有一堆攻擊武器和一把刀，房間裏還有一架大型無人機。

房內擺放化學、宗教、電影、科幻等中文書籍，亦有《聖經》和毛澤東著作等英文書。在一塊大白板上，有手繪的東亞和東南亞地圖，還寫着「解放思想、實事求是」字樣，這是中共已故領袖鄧小平1978年12月在中共中央工作會議閉幕會上的講話題目「解放思想，實事求是，團結一致向前看」的部分，該篇講話被奉為「改革開放宣言書」。

房內白板寫鄧小平改革開放講話

在客廳裏，楊的鑰匙和錢包還放在書架上，上面還有一本關於政治暗殺的書，書名叫《政治謀殺－從誅暴君到恐怖主義》（Political Murder - From Tyrannicide to Terrorism），牆上掛着弓箭，明信片顯示他至少從2016年起就住在這套公寓裏。

現場有關檔案顯示楊占元來自山東，2014年畢業於曲阜師範大學杏壇學院環境科學專業。杏壇學院現改名為齊魯理工學院，環境科學專業所屬的生物與化學工程學院一名老師昨向本報表示，對名為「楊占元」的學生沒有印象，又表示2014屆的老師已遷回本校。記者再致電曲阜師範大學詢問，對方則表示沒有信息可以透露。

楊的室友透露，楊有幾個朋友，但不常來訪，他偶爾去聖克拉拉縣的一個堂兄處，平常大部分時間獨處，喜歡玩電子遊戲，外出多數去跑步、在公園射箭和駕駛無人機。室友留意到楊近期行為古怪，包括會吃室友的食物及喝光所有酒，一起合租了差不多三年，之前從未見過他飲酒。室友還說，楊曾就讀藝術大學。他錢包裏的身分證則顯示曾就讀於三藩市城市學院。室友又提到，楊似乎沒有工作，不知他「如何能夠合法留在美國」。至於楊駕駛闖入中國總領館的車，則屬於另一室友。

網傳生活不如意 恢復中國籍未果

網絡論壇還流傳未經證實消息，指楊占元已加入美國國籍，但因生活不如意而想恢復中國國籍未果，因此闖入總領館激烈抗議。