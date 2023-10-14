明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

魯漢車撞三藩市華領館 美媒揭家藏仿槍毛著作

【明報專訊】中國駐美國三藩市總領事館當地時間周一（9日）下午遭一輛汽車衝撞闖入證件大廳，駕車男子被警員開槍擊中死亡。三藩市傳媒周四（12日）披露，肇事司機是31歲華裔男子Zhanyuan Yang（楊占元，音譯），來自山東，他的住所內藏有5把仿製槍和其他攻擊性武器，還有一本關於政治暗殺的書。

據《三藩市標準報》（The San Francisco Standard）報道，三藩市首席法醫辦公室確認襲擊者名為楊占元。楊占元住在Inner Sunset的一間合租公寓，該報記者周四進入楊住所探訪，發現其房間裏一片狼藉，內有五把仿製手槍，角落裏還有一堆攻擊武器和一把刀，房間裏還有一架大型無人機。

房內擺放化學、宗教、電影、科幻等中文書籍，亦有《聖經》和毛澤東著作等英文書。在一塊大白板上，有手繪的東亞和東南亞地圖，還寫着「解放思想、實事求是」字樣，這是中共已故領袖鄧小平1978年12月在中共中央工作會議閉幕會上的講話題目「解放思想，實事求是，團結一致向前看」的部分，該篇講話被奉為「改革開放宣言書」。

房內白板寫鄧小平改革開放講話

在客廳裏，楊的鑰匙和錢包還放在書架上，上面還有一本關於政治暗殺的書，書名叫《政治謀殺－從誅暴君到恐怖主義》（Political Murder - From Tyrannicide to Terrorism），牆上掛着弓箭，明信片顯示他至少從2016年起就住在這套公寓裏。

現場有關檔案顯示楊占元來自山東，2014年畢業於曲阜師範大學杏壇學院環境科學專業。杏壇學院現改名為齊魯理工學院，環境科學專業所屬的生物與化學工程學院一名老師昨向本報表示，對名為「楊占元」的學生沒有印象，又表示2014屆的老師已遷回本校。記者再致電曲阜師範大學詢問，對方則表示沒有信息可以透露。

楊的室友透露，楊有幾個朋友，但不常來訪，他偶爾去聖克拉拉縣的一個堂兄處，平常大部分時間獨處，喜歡玩電子遊戲，外出多數去跑步、在公園射箭和駕駛無人機。室友留意到楊近期行為古怪，包括會吃室友的食物及喝光所有酒，一起合租了差不多三年，之前從未見過他飲酒。室友還說，楊曾就讀藝術大學。他錢包裏的身分證則顯示曾就讀於三藩市城市學院。室友又提到，楊似乎沒有工作，不知他「如何能夠合法留在美國」。至於楊駕駛闖入中國總領館的車，則屬於另一室友。

網傳生活不如意 恢復中國籍未果

網絡論壇還流傳未經證實消息，指楊占元已加入美國國籍，但因生活不如意而想恢復中國國籍未果，因此闖入總領館激烈抗議。

上 / 下一篇新聞