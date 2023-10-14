北京聞風：十周年節點 「一帶一路」謀長遠 ／文：鍾鳴九

目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認與會。高峰論壇期間將舉辦三場高級別論壇，以及六場專題論壇。

過去建框架 下一步高質量發展

中國曾於2017年、2019年舉辦兩屆高峰論壇，第三屆高峰論壇正值十年節點。中國社科院「一帶一路」研究中心秘書長王曉泉認為，過去十年確立了共建「一帶一路」的基本框架，形成了理論體系，從實踐層面亦探出了一條新路，但也面臨風險和挑戰，下一步的重點是高質量發展，其中殊為重要的是對共建「一帶一路」進行廓清和闡釋，讓更多國家準確理解「一帶一路」，在政策溝通層面進行更為深入的交流，提高互相配合的默契度。

北京師範大學「一帶一路」學院執行院長胡必亮表示，共建「一帶一路」目前面臨兩大挑戰，一是百年變局下全球地緣政治形勢趨於複雜，地區衝突和動盪對共建「一帶一路」帶來影響。二是疫後全球經濟整體陷入低迷，加上美元加息等政策，發展中國家普遍受到影響，對「一帶一路」的投入力度有所減弱。「此次峰會利於匯聚更多共識，也希望峰會提出更多具體舉措、系統性思路和新的政策，助推世界的共同發展與繁榮。」

據中國官方近日發布的白皮書，2013-2022年，中國與共建國家進出口總額累計19.1萬億美元，年均增長6.4%，增速高於同期全球貿易增速。中國與共建國家雙向投資十年間累計超過3800億美元，其中中國對外直接投資超過2400億美元。截至2023年6月底，絲路基金已累計簽約投資項目75個，承諾投資金額約220.4億美元；亞洲基礎設施投資銀行已批准227個投資項目，共投資436億美元。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅認為，中國通過共建「一帶一路」促進了全球互聯互通，也重塑了全球化紅利，是應對2008年全球金融危機後全球化衰微下出的「先手棋」。

增解決新全球治理問題角度

近年來，逆全球化浪潮出現，伴隨着經濟全球化亦產生新的全球治理問題，如氣候問題、傳染病問題、犯罪問題、腐敗問題、區域熱點問題以及安全和非傳統安全問題等。王曉泉分析，中國實際上是通過共建「一帶一路」，增加解決這些問題的角度和速度。所以共建「一帶一路」是構建人類命運共同體的一個重要路徑。

文：鍾鳴九