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陝甘邊革命根據地創建90周年 習近平弟出席

【明報專訊】陝西省周四（12日）在銅川市耀州區照金鎮舉行「紀念陝甘邊革命根據地創建90周年」座談會，省委書記趙一德、省長趙剛，以及革命先輩親屬代表習遠平出席並發表講話，緬懷劉志丹、謝子長、習仲勳等老一輩革命家。

明天（10月15日）是國家主席習近平父親、中共已故元老習仲勳誕辰110周年紀念日。《陝西日報》昨報道，習近平之弟習遠平在座談會發言時說，當年，革命先輩先烈在照金浴血奮戰、英勇鬥爭，從不畏懼退縮，使革命的星星之火逐漸燃遍陝甘，為中國革命作出了重大歷史貢獻；紀念陝甘邊革命根據地創建90周年，就是為了將紅色基因代代相傳。

座談會前，當局在陝甘邊革命根據地英雄紀念碑廣場舉行敬獻花籃儀式，習仲勳遺孀齊心也敬獻了花籃，趙一德、習遠平等人作為代表進行整理花籃緞帶環節，隨後眾人前往參觀陝甘邊革命根據地照金紀念館。

據黨史記載，1932年，18歲的習仲勳發動甘肅「兩當兵變」失敗後，到陝西照金投奔劉志丹、謝子長領導的陝甘游擊隊，合力建立根據地。1933年3月，中共陝甘邊區特別委員會成立，習仲勳擔任軍委書記。1933年10月在國民黨軍圍剿中，部隊突圍撒退至甘肅南梁創建陝甘邊革命根據地，並於次年11月成立陝甘邊區蘇維埃政府，習仲勳任政府主席。

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