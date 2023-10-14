上海主教談「天主教中國化」 中華文化融入新聖歌新教堂

「不是改變信仰 是適應社會」

兼任中國天主教主教團主席、中國天主教愛國會副主席的沈斌，也是全國政協民族和宗教委員會委員。他在接受中新社專訪時表示，中國天主教「一會一團」一直堅持教育引導神職人員和信眾增進對當今中國社會的政治認同，不斷加強以愛國主義為核心的思想政治教育，這是堅持「中國化」方向的基礎。

「『中國化』不是要改變信仰，而是為更好地適應社會、融入社會。」在沈斌看來，「中國化」是方向性問題，是與社會主義社會相適應的路標和航向。

沈斌說，上海天主教要着力在「三個方面」下功夫：一是加強思想政治教育，深刻認識堅持天主教中國化方向的現實意義和天主教自身建設發展需求；二是加強自我管理，完善法治教育，全面從嚴治教，為推進天主教中國化固本培元；三是培養一支既熟知宗教經典、又能對經典作出符合時代精神闡釋的人才隊伍。

沈斌指出，做好天主教的教義教規「中國化」闡釋工作，不能停留在神學經典的某些詞句與社會主義核心價值觀的簡單比附上，而應以社會主義核心價值觀為引領，對神學經典和教義教規作出符合當代中國發展進步要求、符合中華優秀傳統文化的創造性闡釋。

今年4月，中國當局將53歲的海門教區沈斌主教調任為上海教區主教；教宗方濟各7月批准沈斌的任命。