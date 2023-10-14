王毅：願重啓各級交往 確保年底中歐峰會成功 博雷利警告貿易失衡惹去風險加速

王毅與博雷利會談後舉行聯合記者會。根據外交部網站披露，王毅形容第12輪中歐高級別戰略對話「坦誠、深入，富有成效」，達成廣泛共識，雙方一致認為，要加強對話合作，反對陣營對抗。

王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，「我們的共識遠遠大於分歧，中歐關係具有全球戰略意義，不取決於第三方，也不應受到第三方的干擾」。他透露，雙方同意全面重啟各層級的線下交往，確保年底中歐領導人會晤成功；開展外交政策磋商，加強中歐之間的航班和人員交流。

中方也表達了對歐盟「去風險」，特別是對中國電動汽車反補貼調查的問題，表達了歐盟應避免保護主義做法的意見。王毅稱，中歐應保持雙向開放，維持產業鏈、供應鏈穩定、促進公平競爭，中方願繼續深化改革開放，為歐盟企業在華企業營造更有利的環境。

新華社報道，博雷利在對話中向王毅表示，歐盟不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定。歐方尋求建立更加平衡對等的經貿關係，為歐中領導人會晤積累實實在在的成果，為企業提供更加公平公正的營商環境。

強調須保自身利益 調查精確相稱

據路透社報道，博雷利還強調歐盟致力於繼續成為世界上最開放的經濟體之一，不想成為保護主義者，但有時歐洲也必須保護自身利益；而歐盟採取的調查措施，都將是精確和相稱的，與自身國際義務相符。

同日較早時間，博雷利在北京大學發表演講，他說，信任是任何人際關係的核心，但歐盟與中國之間的信任已被侵蝕，必須努力重建這種信任；重申歐洲需要與中國合作，中國亦需要與歐盟合作，現在比以往任何時候都需要這樣做。

稱歐難進中國市場 對華投資急跌

博雷利還說，歐中之間的貿易失衡，影響了歐洲享有比較優勢的行業，原因是歐洲企業在進入中國市場時遇到困難。「歐洲對華投資急劇下滑，達到了2018年以來的最低。現在中國市場上，幾乎沒有來自歐洲的新投資者」。

博雷利稱，歐中需糾正經濟和貿易關係中的不平衡。「否則，去風險化的速度可能會遠遠超出預期，因為公眾輿論將加大對政治領導人的壓力，要求其更多地脫離中國」。歐盟對中國的貿易逆差今年前9個月達1,700億美元。

中國國家副主席韓正當天也會見了博雷利，韓正表示中方願與歐方對共同關心的問題真誠、深入地開展溝通，進一步增進雙方理解和互信，推動中歐關係持續健康穩定發展。

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