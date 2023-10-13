中國疑新一代核潛艇曝光 分析：三大部位新設計 095型降噪媲美靜音潛艇

見於哈工程宣傳片 大學遭美制裁習上月曾訪

哈工程是「國防七子」高校之一，其在中國「三海一核」（船舶工業、海軍裝備、海洋開發、核能應用）等方面有無可取代的地位，2020年被美國列入制裁名單。上月7日，國家主席習近平視察哈工程，了解學校發展歷程和為中國國防科技事業作出的貢獻，還察看了教學科研成果展示。

內地軍武自媒體「神鳥觀望」前日發文稱，哈工程宣傳片《忠誠》中，赫然出現一款此前從未曝光的新型核潛艇的展板介紹。文章表示，該潛艇其中三大部位帶來驚喜。首先是艦尾放棄了七葉大直徑螺旋槳推進裝置，換成泵噴推進器（噴水推進器），不僅可減少功率浪費，還大大降低空泡和噪音，提升潛艇水下靜音性。其二是潛艇中部出現8具垂直發射裝置，可讓潛艇在水下發射反艦和對地打擊巡航導彈。第三是線條更加「絲滑」的指揮塔外形，比以往國產潛艇有更低的水下阻力，有望進一步降噪。

有軍事迷懷疑片中出現的是現役的093B攻擊核潛艇。不過文章認為，片中該款核潛艇與已有的093系列核潛艇有太多的不同之處，並非093系列深度大改的093B型，而是傳聞已久的國產新一代攻擊型核潛艇095型的可能性更大。

有軍事迷質疑屬現役093B 網媒：太多不同

095型核潛艇是中國第三代攻擊型核潛艇，準備用來替換現役的093型核潛艇，是否已服役仍未明確。根據美國海軍戰爭學院中國海事研究所披露，中國095型核潛艇長約115米、寬12米，潛航深度約500米，總排水量約1萬噸，最大的技術躍進就是長期被詬病的噪音問題，可與傳統靜音潛艇媲美。武器系統方面，增添垂直發射系統，可潛射鷹擊18反艦導彈、東海10對地巡航導彈。

2020年冬季，哈工程700師生在操場用積雪「繪」一系列該校團隊和校友曾參與研發的航海、海軍設備，其中就包括095型攻擊核潛艦。