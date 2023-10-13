駐京周記：二三孩政策弩末

去年一二三孩出生皆跌

內地2016年推行「全面二孩」政策，2017年、2018年的二孩子出生數，均略多一孩出生數（大致相當）。到2019年起，愈來愈多新人不願生；當局把生育重任交付「老人」，2021年8月推出三孩生育政策。

據2021年度《公報》數據，2021年全國出生人口為1062萬人，二孩佔比為41.4%，三孩及以上佔比為14.5%。但政策效應維持不久，從絕對數量來看，無論是一孩還是二孩三孩甚至多孩，2022年的數據每項都低於2021年，尤其二孩數量，比2021年減少約68萬人。

新人不願加入生育行列，全面二孩政策不及預期、三孩政策效果未顯現，未能扭轉中國出生人口下降趨勢，生育堆積效應已消退。

網民：生三孩入不敷出

有網民評論，養育成本是最大問題。根據育媧人口2022年發布的《中國生育成本報告》，全國家庭0至17歲孩子的養育成本平均為48.5萬元（人民幣，下同）。養育一個17歲的孩子，平均每年需2.85萬元，按國家統計局公布的2022年全國居民人均可支配收入36,883元計算，已佔一個家庭（夫婦）每年三分之一以上的收入。網民直言，生三孩便要入不敷出。

知乎上一篇「90後00後為什麼愈來愈拒絕生孩子？」的問答，瀏覽量已達15,743,796次。獲得2.1萬點讚的網民分享了2022年上海的防疫故事，一名執法「大白」對拒絕去隔離的居民高喊：「不配合防疫要影響三代！」該名上海年輕男居民說：「這是我們最後一代人，謝謝！」

網民表示，這件事讓他感嘆良久，「是什麼時候，孩子成為生活的把柄？並且是三代，孩子的孩子的孩子。活着這麼戰戰兢兢，如履薄冰，有必要嗎？」雖然疫情已經過去，但「不生孩子」的想法，似乎已同疫情的記憶一樣，根植在年輕人心中。

明報記者 王佩凡