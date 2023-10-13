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長江經濟帶 習囑沿江守生態紅線

【明報專訊】正在江西考察的國家主席習近平昨日強調，推動長江經濟帶高品質發展，根本依賴長江流域高品質的生態環境，要毫不動搖堅持共抓大保護、不搞大開發，必須守住管住沿江各地生態紅線，嚴格執行准入清單，持續強化重點領域污染治理，更加重視前端控污，堅定推動長江「十年禁漁」，把生態財富轉化為經濟財富。

指發展8年成效不穩續努力

據央視報道，習近平昨下午在南昌市主持召開進一步推動長江經濟帶高質量發展座談會。政治局常委李強、蔡奇、丁薛祥，以及長江沿線省份領導出席。習近平表示，長江經濟帶發展實施近8年，發展日益向好，但成效還不穩固，客觀上也還存在不少困難和問題，要繼續努力加以解決。他強調長江經濟帶亦要堅持創新，發揮科研和人才優勢，提升科技前沿領域原始創新能力，加速突破一批關鍵核心技術。

繼前天考察江西九江後，習近平又到景德鎮陶陽里歷史文化街區、昌河飛機工業（集團）有限公司和上饒市婺源縣秋口鎮王村石門村，了解陶瓷文化保護傳承、企業技術創新及濕地公園生態保護、推進鄉村振興等情况。

這是2019年5月之後，習近平時隔4年再赴江西。而2016年農曆新年前，習近平也曾到江西吉安、井岡山、南昌等地探望群眾。據記載，習近平祖籍在江西吉安新幹縣塘頭鎮習家村。

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