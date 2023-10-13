台「藍白合」明起協商 柯辦：保持公開透明

據中央社，台灣民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文昨稱，14日協商將在會前、會後接受訪問，會中過程也會錄影，保持公開透明。柯文哲日前表示，將派競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修與國民黨磋商；希望整合在10月底完成。國民黨則出動總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、國民黨中央黨部秘書長黃健庭磋商。

侯：合作不止民調一個方向

民眾黨日前對於整合，開出參照民調、舉辦3場辯論會及二對二幕僚會談並完全公開等條件，戴于文強調，民調是可受公評、唯一可接受方式，可向支持者和社會大眾交代。目前侯友宜民調處於下風，他昨在一個節目上重申，合作的方法有很多種，不止民調一個方向，並且合作就是要「沒有設前提才可以談」。

外界認為，辯論是不擅言辭的侯友宜的弱項。他則表示，自己不害怕辯論，並質疑柯文哲對於整合的種種預設想法欠缺誠意。

大選逐漸逼近關鍵時刻之際，北京昨舉行台胞社團論壇，全國政協主席王滬寧出席開幕典禮並致辭，台灣新黨主席吳成典、台灣勞動黨主席吳榮元等人出席。王滬寧表示，希望廣大台胞社團看清歷史大勢，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅定站在歷史正確的一邊，始終做堂堂正正的中國人，共創祖國統一、民族復興的歷史偉業。