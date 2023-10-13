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歐盟外長訪華溝通 為中歐峰會鋪路 外界料聚焦去風險以巴局勢 今與王毅主持戰略對話

【明報專訊】在兩度延遲訪華計劃後，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利昨抵上海，展開3天訪華行程，其間將與中國外交部長王毅共同主持第十二輪歐中高級別戰略對話。外界預期他此行聚焦「去風險」、以巴戰事等議題，並將為中歐領導人峰會鋪路。

中國外交部發言人汪文斌前日披露，身兼歐盟委員會副主席的博雷利（Josep Borrell）此次是應王毅邀請，在12日至14日期間訪華。

昨日，博雷利先在上海國際問題研究院與中國學者座談，他在X平台（前稱Twitter）發帖稱，與中國學者討論時，多極化、中歐關係、中美關係是核心內容，他這次到訪中國也是為了聽取中方的意見，「我們的交流顯示這種討論必須持續下去」。

博雷利與歐企交流商業挑戰

指「中歐不能忽視彼此市場」

博雷利又上載他與一批歐洲公司人員在黃浦江邊的合影，背後是東方明珠塔、上海中心大廈等浦東地標。博雷利表示，與歐洲公司就經濟和商業挑戰作交流，「我們必須應對這些挑戰，因為我們和中國都不能忽視彼此的市場」。

根據日程，博雷利今日將飛往北京與王毅舉行會談，並在北京大學發表演講。這次是博雷利上任以來首次訪問中國，他原定應時任中國外長秦剛邀請4月中訪華，但因感染新冠病毒而推遲；之後又計劃7月訪問中國，但最後一刻被北京取消，據指秦剛「不方便」。7月25日秦剛被免去外長職務，由王毅重任外長，並再對博雷利發出邀請。

博雷利啟程前接受傳媒訪問，指此行是要向中方重申，歐盟期望中方更認真看待歐盟，不要透過與美國競爭的角度看待歐中關係。外界預料，如何穩定中歐雙邊關係、俄烏局勢、以巴戰爭等議題將成為此行的重點。

自2022年2月俄軍入侵烏克蘭以來，中歐關係一直處於緊張狀態。歐盟委員會主席馮德萊恩今年3月提出對華「去風險」概念。在博雷利出訪前，歐盟委員會公布正式對中國的電動車啟動反補貼調查，引起中方強烈不滿。歐盟還計劃在10月20日與美國舉行的峰會上，宣布對中國鋼鐵企業啟動反補貼調查。

分析：雙方須辨哪些領域誤判

據「澎湃新聞」報道，上海復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純分析指出，從去年的德國總理朔爾茨、歐洲理事會主席米歇爾、西班牙首相桑切斯，再到今年的法國總統馬克龍、歐委會主席馮德萊恩，到這次博雷利來華，「是中歐一系列對話的延續」。

今年是中歐建立全面戰略伙伴關係20周年，重頭戲是今年內將舉行的中歐峰會，這也是博雷利此訪的任務之一。丁純指出，隨着中歐疫後恢復接觸，雙方的首要是確定哪些領域有誤判或誤解，並在此基礎上進一步溝通。儘管可能難以在一些問題上完全達成共識，但雙方可以透過對話摸清「底牌」，明確雙方關係中的邊界，嘗試達成一種雙邊的平衡。

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相關字詞﹕中歐峰會 去風險化 中歐關係 博雷利

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