台人赴陸遭查個案增 國台辦：不違法不必顧慮

夏立言稱國民黨非「親中」 國台辦：傷同胞感情

新華社報道，國台辦昨舉行例行記者會。有記者問及，國民黨副主席夏立言在台灣一檔節目中稱，國民黨不是「親中」政黨，也不是支持統一的政黨。陳斌華回應稱，「我們對有關言論表示關切」，大陸民眾對這種損害兩岸互信、傷害兩岸同胞感情的言論紛紛表達不滿。

陳斌華說，希望台灣有關政黨、團體和各界人士同大陸一道，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，堅守民族大義，堅定正確方向，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，維護台海和平，促進祖國統一，造福兩岸同胞。對於台灣前總統馬英九等島內各界人士反對「台獨」、拒絕出席英文名改為「TAIWAN NATIONAL DAY」的雙十節活動，陳斌華表示讚賞。

至於台灣總統蔡英文的雙十慶典講話表示和平是兩岸唯一選擇，維持現狀是各方最大公約數等說法，陳斌華表示，這種搞「和平分裂」是癡心妄想。他評價參選2024年台灣總統的賴清德稱，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫。