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關押逾3年 成蕾獲釋返澳 被控泄密 國安首公開刑期兩年11月「驅逐出境」

【明報專訊】遭關押逾3年、涉案審訊結果一直未有公開的澳洲籍前央視記者成蕾，昨日獲釋返澳，國家安全部同日公布稱

成蕾在2020年8月失聯，北京國安局當月以涉嫌「非法向海外提供國家機密」對其採取刑事強制措施。案件去年3月底在北京市第二中級法院閉門審理。

國安部官方微信公眾號稱，澳籍人員成蕾刑滿後，被北京市國安局依法執行驅逐出境。國安部表示，現年48歲的成蕾原為境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾「受境外機構人員攀拉」，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容通過手機提供給該境外機構。

「自願認罪認罰」 罪成未提上訴

北京國安局經立案偵查，成蕾接受警方調查時，「如實供述犯罪事實，自願認罪認罰」。在被法院裁定「為境外非法提供國家秘密罪」罪成，判處監禁兩年11個月後，成蕾未提起上訴。通告還強調，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項權利。

成蕾昨由澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）陪同返回澳洲。彭博社報道，澳洲總理阿爾巴尼斯在記者會證實，成蕾已抵達墨爾本，他已跟成蕾通話，稱「她的歸來，給對於成女士及家人來說尤其困難的數年畫上句號，澳洲政府尋求這一結果多時，不僅她的親友，全體澳洲人民都親切歡迎她歸來。」

阿爾巴尼斯否認成蕾獲釋是堪培拉與北京任何政治談判的結果。阿爾巴尼斯計劃於今年稍後訪華，此前他曾表示成蕾獲釋並非他訪問的先決條件。

阿爾巴尼斯：續爭在押楊恆均獲釋

阿爾巴尼斯表示，將繼續爭取另一名被扣押澳洲公民楊恆均（楊軍）早日獲釋。58歲的楊恒均是澳籍華裔作家，2019年1月24日，中國外交部證實楊涉嫌從事危害中國國家安全活動，被北京國安局扣查，當年8月27日，官方證實楊被以涉嫌間諜犯罪逮捕。

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