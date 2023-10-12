明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

車撞三藩市總領館 美方：疑犯攜刀弩

【明報專訊】中國駐三藩市總領事館周一（9日）遭一輛私家車高速撞入辦證大廳，美方證實已被擊斃的駕車疑犯事發時攜有刀具和弓弩；白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）周二對這一事件，及所有針對在美國工作的外國外交人員的暴力行為表示譴責。

白宮譴責暴力行為

美聯社引述一名白宮官員透露，襲擊中國領館事件發生後，美國政府官員一直與中國外交部官員保持聯繫。該官員補充，調查人員認為駕車強闖中國領館的男子懷有惡意。根據目擊者及三藩市警察局消息人士的說法，事件發生時，該男子攜帶有刀具和弓弩。男子被趕來的警方開槍射中，隨後在醫院被宣告死亡。

事發後領事館簽證大廳大門嚴重破損，用白色防水布覆蓋，領事館暫停辦證業務。目前還沒有執法機關透露犯案的作案動機，以及嫌犯具體身分資訊。案件正由美國聯邦調查局 （FBI）、國務院外交安全局以及三藩市警察局協同調查。

三藩市交通局10日表示，根據闖入領館車輛的牌照判斷，車主為三藩市米慎區（Mission District）居民，他仍有239美元的交通罰單未付。三藩市警局表示，疑犯衝進領館簽證大廳時，身上攜帶有刀具和十字弓兇器，具有惡意攻擊架勢，隨後警察擊斃了嫌犯。

車主239美元罰單未付

《世界日報》報道，案件引起當地華人社區震驚，三藩市長辦公室媒體發言人李美生表示，襲擊者的犯案動機並不明晰，但並不擔心亞太經合組織（APEC）會議期間治安問題，稱屆時會議安保會由美國國家安全局派遣人員負責。

上 / 下一篇新聞