車撞三藩市總領館 美方：疑犯攜刀弩

白宮譴責暴力行為

美聯社引述一名白宮官員透露，襲擊中國領館事件發生後，美國政府官員一直與中國外交部官員保持聯繫。該官員補充，調查人員認為駕車強闖中國領館的男子懷有惡意。根據目擊者及三藩市警察局消息人士的說法，事件發生時，該男子攜帶有刀具和弓弩。男子被趕來的警方開槍射中，隨後在醫院被宣告死亡。

事發後領事館簽證大廳大門嚴重破損，用白色防水布覆蓋，領事館暫停辦證業務。目前還沒有執法機關透露犯案的作案動機，以及嫌犯具體身分資訊。案件正由美國聯邦調查局 （FBI）、國務院外交安全局以及三藩市警察局協同調查。

三藩市交通局10日表示，根據闖入領館車輛的牌照判斷，車主為三藩市米慎區（Mission District）居民，他仍有239美元的交通罰單未付。三藩市警局表示，疑犯衝進領館簽證大廳時，身上攜帶有刀具和十字弓兇器，具有惡意攻擊架勢，隨後警察擊斃了嫌犯。

車主239美元罰單未付

《世界日報》報道，案件引起當地華人社區震驚，三藩市長辦公室媒體發言人李美生表示，襲擊者的犯案動機並不明晰，但並不擔心亞太經合組織（APEC）會議期間治安問題，稱屆時會議安保會由美國國家安全局派遣人員負責。