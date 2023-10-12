明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

山東中學演「刺殺安倍」反日排水惹議 現場逾千學生歡呼 教局指「不一定對 允許犯錯」

【明報專訊】中國「抗戰名城」山東棗莊市一間中學日前舉行的運動會開幕式上，學生集體表演「刺殺安倍」及展示寫有「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」的橫額，表達反對日本核污水排海。有關片段在中日網絡引發熱議。棗莊市教育局回應稱學生的做法「也不一定對」，並稱「允許學生犯錯誤」。

事件發生在9月，據網民發布短片顯示，一名戴有日本前首相安倍晉三面具的學生站在椅子上，手持擴音器模擬演講，旁邊有多名學生扮演隨扈。背向鏡頭一方的「觀眾」群裏，一名扮演槍手的學生舉起手槍道具對着「安倍」作勢射擊，再上前「補槍」後轉身逃去。「安倍」隨即倒下，旁人追堵「槍手」。此時幾名學生跑出來拉起紅色橫額，上面寫有「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」。扮演安倍的學生被抬離現場，運動場內逾千學生響起歡呼和掌聲。

安倍遇刺事件發生於2022年7月的奈良市，安倍在被槍擊當日不治，終年67歲。事件與今年日本排核污水並無直接關聯。

日網民質疑

「為何不試坦克人短劇」

相關片段很快在互聯網社交平台熱傳。在日本，富士電視台新聞網（FNN）、產經新聞、共同社等媒體都有報道該表演事件。日本網民紛紛留言稱：「為什麼不嘗試天安門坦克人短劇呢？」，「比起生氣，我更替這個國家的人感到悲哀」，「我們根本無法和做出這種事的人相處」，「在獨裁政府下，無論個人的想法有多麼不同，都被迫逐漸走向與『政治』相同的方向。」

根據鳳凰網在微博發起的一項「如何看待中學生表演安倍刺殺」的投票調查，約64.5%支持「學生玩鬧表演，沒必要上綱上線」，約三成人認為有關內容不適合出現在校園中。不支持學生表演的網民認為這無異於支持殺人行為，是極端民族主義氾濫的表現。

微博投票逾六成支持

「玩鬧不必上綱上線」

不少中國網民形容該片段為「日本版荊軻刺秦」，認為不必指責學生，支持自由表達；亦有人調侃「安倍也沒說什麼」。微博大V帳號「帝吧官微」稱「日本網友和中國網友都在笑，只有誰家養的狗急了。」

評論「種什麼種子開什麼花」

內地紅網昨日評論指出，「種什麼樣的種子開什麼樣的花，若任由此類網絡輿論發展下去，這些仇恨的種子會開出什麼樣的花呢？」

鳳凰網評論文章稱，如果在孩子腦中植入簡單和極端的「敵人」和「仇恨」觀，不僅不是真正的歷史教育，只會把孩子引導到偏激、狹隘的方向，並可能會加劇社會極端、對立思維。

上海東方網報道，棗莊市教育局的工作人員表示已獲悉此事，「他們（學生）的做法也不一定對，我們允許學生犯錯誤，他畢竟是個學生」，並稱教育局已督促該校調查此事，並要求學校出具詳細說明。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕中日關係 日本排污 棗莊 安倍晉三遇刺

上 / 下一篇新聞