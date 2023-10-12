山東中學演「刺殺安倍」反日排水惹議 現場逾千學生歡呼 教局指「不一定對 允許犯錯」

事件發生在9月，據網民發布短片顯示，一名戴有日本前首相安倍晉三面具的學生站在椅子上，手持擴音器模擬演講，旁邊有多名學生扮演隨扈。背向鏡頭一方的「觀眾」群裏，一名扮演槍手的學生舉起手槍道具對着「安倍」作勢射擊，再上前「補槍」後轉身逃去。「安倍」隨即倒下，旁人追堵「槍手」。此時幾名學生跑出來拉起紅色橫額，上面寫有「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」。扮演安倍的學生被抬離現場，運動場內逾千學生響起歡呼和掌聲。

安倍遇刺事件發生於2022年7月的奈良市，安倍在被槍擊當日不治，終年67歲。事件與今年日本排核污水並無直接關聯。

日網民質疑

「為何不試坦克人短劇」

相關片段很快在互聯網社交平台熱傳。在日本，富士電視台新聞網（FNN）、產經新聞、共同社等媒體都有報道該表演事件。日本網民紛紛留言稱：「為什麼不嘗試天安門坦克人短劇呢？」，「比起生氣，我更替這個國家的人感到悲哀」，「我們根本無法和做出這種事的人相處」，「在獨裁政府下，無論個人的想法有多麼不同，都被迫逐漸走向與『政治』相同的方向。」

根據鳳凰網在微博發起的一項「如何看待中學生表演安倍刺殺」的投票調查，約64.5%支持「學生玩鬧表演，沒必要上綱上線」，約三成人認為有關內容不適合出現在校園中。不支持學生表演的網民認為這無異於支持殺人行為，是極端民族主義氾濫的表現。

微博投票逾六成支持

「玩鬧不必上綱上線」

不少中國網民形容該片段為「日本版荊軻刺秦」，認為不必指責學生，支持自由表達；亦有人調侃「安倍也沒說什麼」。微博大V帳號「帝吧官微」稱「日本網友和中國網友都在笑，只有誰家養的狗急了。」

評論「種什麼種子開什麼花」

內地紅網昨日評論指出，「種什麼樣的種子開什麼樣的花，若任由此類網絡輿論發展下去，這些仇恨的種子會開出什麼樣的花呢？」

鳳凰網評論文章稱，如果在孩子腦中植入簡單和極端的「敵人」和「仇恨」觀，不僅不是真正的歷史教育，只會把孩子引導到偏激、狹隘的方向，並可能會加劇社會極端、對立思維。

上海東方網報道，棗莊市教育局的工作人員表示已獲悉此事，「他們（學生）的做法也不一定對，我們允許學生犯錯誤，他畢竟是個學生」，並稱教育局已督促該校調查此事，並要求學校出具詳細說明。

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