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華：10年投資帶路2400億美元 沒製債務危機

【明報專訊】第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇本月在北京舉行，國務院新聞辦昨（10日）發布白皮書，強調沒有任何一個國家因為參與共建「一帶一路」合作而陷入債務危機。國家發改委副主任叢亮披露，中國10年間對共建「帶路」國家直接投資超過2400億美元（約1.87萬億港元）。

稱超越地緣博弈 惠各國「幸福路」

中新社報道，《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書約2.8萬字，指出2013年3月，國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念；9月和10月，先後提出共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」。共建「一帶一路」遵循國際慣例和債務可持續原則，確保商業和財政上的可持續性；形成了穩定、透明、高質量的資金保障體系，確保商業和財政上的可持續性；沒有任何一個國家因為參與共建「帶路」合作而陷入債務危機。

國家發改委副主任叢亮表示，十年來中國已同150多個國家及30多個國際組織簽署了共建「帶路」合作文件。中國與共建國家進出口總額累計19.1萬億美元，年均增長6.4%，高於同期全球貿易增速；與共建國家雙向投資累計超過3800億元美元，其中中國對外直接投資超過2400億元美元。

針對中國推進「一帶一路」建設被認為是出於地緣政治考慮，外交部國際經濟司長李克新表示，十年來，共建「一帶一路」成果豐碩，朋友圈愈來愈大，充分證明「一帶一路」不搞封閉狹隘的小圈子，超越了地緣博弈的舊思維，開創了國際合作的新範式，是真正惠及各國人民的「發展帶」、「幸福路」。

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