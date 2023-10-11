三藩市總領館遇襲 京促美保安全 私家車撞入大廳 亞裔司機大叫「中共在哪」

當地下月辦APEC 襲擊惹關注

由於三藩市下月中將舉辦亞太經合會議（APEC）領袖峰會，外界普遍預期中國國家主席習近平將出席，此次襲擊領館事件格外引發關注。

遇襲總領館位於三藩市拉古納街和吉爾里大道，事後領館大樓內人員被疏散，現場周邊街道拉起封鎖線，附近至少停放11輛警車和救護車，當局呼籲民眾不要前往附近街區。警方擔心施襲私家車內可能藏有爆炸裝置，要求拆彈小組技術人員和搜爆犬前往現場檢查。

槍聲數響 司機遭警擊斃

事發當天下午3時5分左右，一部深色的本田汽車高速撞破玻璃大門，鏟起現場圍欄、多排座椅和櫃子，撞上牆壁後停下，數十人驚慌逃離現場。目擊者龍天（Sergii Molchanov）昨對本報表示，司機從車中出來時大喊大叫「中共在哪裏？」保安人員隨後衝上前將其制服。

警方幾分鐘後到場，龍天在外面聽到兩聲槍響。當地傳媒《三藩市標準報》（The San Francisco Standard）引述住在隔壁公寓的一名居民稱，他聽到了四五下槍聲。消防部門最初表示，該男子傷勢嚴重，已被送往醫院。三藩市警察局發言人溫特斯（Kathryn Winters）於當天下午6時半左右表示疑犯已經死亡。

溫特斯說，警方正與美國國務院的調查人員協調合作，並說「目前我們能提供的資訊非常少」。當局沒有透露疑犯是否攜帶了武器，也尚未提供有關肇事者的任何資料。

總領館發表聲明譴責這一事件，稱事件對領事館工作人員和現場其他人員的安​​全構成嚴重威脅，並對領館設施與財產造成嚴重破壞，性質極其惡劣，將保留追究權利。領事館並已向美方提出嚴正交涉，要求盡快查明真相，依法嚴肅處理。該總領館昨公告，證件大廳從周二（10日）起暫停對外辦公。

中國外交部發言人汪文斌昨在記者會上強烈敦促美方迅速開展調查，並按照《維也納領事關係公約》採取有力措施，確保中國外交機構和人員安全。

1979年8月開館的三藩市總領館位於該市的日本城區域，為中國在美國設立的最早兩間總領事館之一。該領事館在2014年曾遭一名持美國綠卡的39歲中國公民潑汽油縱火，領館正門嚴重損毁。疑犯事發後兩天致電警方自首。由於牽涉外國使領館，類似事件通常由聯邦調查局（FBI）、國務院外交安全局介入調查。

明報記者

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