不滿稱「台灣國慶日」 國民黨杯葛慶典

中央社報道，新北市政府昨上午8時於市民廣場及各區公所舉辦升旗典禮，吸引約4萬人參與。升旗活動由出任代理市長的副市長劉和然主持，升旗典禮後馬英九等人先行離場，侯友宜則與民眾致意及合影。

馬英九隨後轉赴基隆市，參加10時的升旗典禮。他致辭表示，蔡英文執政的政府從2021年起，「把國慶日英文名稱改成Taiwan National Day，這就是『台灣國』的國慶日，台灣是家園，但國家名字叫做中華民國」。馬說，當日沒出席總統府前雙十慶典是因為他不要為「台灣國慶日」的稱呼背書，這不但違背憲法，且增添台灣兵兇戰危。

蔡邀選後朝野對談 藍營質疑選舉伎倆

蔡英文此次雙十演說還提到「朝野對內競爭，對外團結一致」，稱選後要邀集在野黨討論，尋求更大共識。國民黨發言人回應，蔡英文如今到任期最後半年，卻突然拋出朝野對談議題，很難不讓人聯想，是不是選舉伎倆，若民進黨政府真有誠意舉辦對話，隨時都可以做。民眾黨發言人也表示，以團結取代對立，不用分選前選後。