雙十節 蔡籲兩岸維現狀保和平 京：說什麼也改變不了統一大勢

任內最後雙十演說 細數政績

中央社報道，蔡英文在演講中細數7年多來執政成績，從潛艇自造、婚姻平權談到年金改革、調漲基本工資，並感謝台灣人民給她兩次擔任總統的機會。慶典展現「國際友好」，包括瑙魯總統、日本議員團等約180名外賓出席，並邀請日、美高校表演隊演出。副總統、民進黨總統參選人賴清德，民眾黨總統參選人柯文哲亦有出席。

談到兩岸，蔡英文指出「和平是唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」；要持續努力在確保主權和民主自由之際，能夠在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。她表示總統責任「就是守護台灣主權，同時，尋求兩岸之間和平共處，人民之間可以自由而無拘束、無負擔地往來」。

蔡英文提到，2016年以來政府始終堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量。

台學者：表善意 陸學者：「現狀」意涵已變

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，蔡英文的談話維持一貫性，表達希望透過對話的方式化解可能分歧，口吻上也表現善意與期待。

上海東亞研究所副所長包承柯則表示，演說中提到「維持現狀」，該詞在台灣前總統馬英九執政時期多次出現，而蔡英文執政後拒絕接受「九二共識、一個中國」原則，這時的「現狀」意涵早就改變了。南京大學台灣研究所所長劉相平指出，全篇演說提到「台灣」37次、「中華民國」5次、「中華民國台灣」2次，「很明顯的，這是借中華民國牌子來說台灣的事情，這是偽裝包裹的兩國論」。

對於「維持現狀」，汪文斌回應說，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是台海真正的現狀」。