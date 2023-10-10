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九頓天窗創洞潛紀錄 探險家「重游舊地」失蹤

【明報專訊】內地知名探險家韓頲在被譽為「中國水下珠穆朗瑪」的廣西都安縣九頓天窗潛水時失蹤，他是著名演員吳京的技術潛水導師。據九頓天窗當地村幹部稱，韓頲上周六晚下水後失聯，事發景區已封閉。相關部門正在現場搜救。

《新京報》引述事發地九頓天窗的村幹部石先生稱，7日晚上11點多有人看到韓頲下水，「8日早上8點多鐘人家在那露營，發現這個人還沒上來，就跟當地村民反映情况，但我們又不能確定。第二天（8日上午）11點確認還沒上來，很多人都在岸邊默默等待，我們一直在等」。

「上次有這種情况 還是他下去打撈」

都安大興鎮政府一工作人員表示，之前出現這種情况都是叫「藍旗」來幫忙打撈，韓頲是藍旗潛水創始人，「現在他自己出現這種情况，我們也沒有什麼更好的辦法。之前他已經來這裏很多次了，這次不知道出現了什麼意外。像上次我們有這種（潛水被困）情况，還是他下去打撈的」。

廣西都安縣應急管理局表示，8日上午11時接到報告，政府高度重視，目前有專業人士在搜救。都安縣大興鎮政府一工作人員稱，因為有緊急情况，目前天窗處於封閉狀態。

據中國探險協會官網資料，韓頲是中國首名休閒水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建國內科研潛水體系，還是著名演員吳京的技術潛水導師。他曾多次參與沉船考古、遺骸打撈，曾負責廣西酒海井紅軍長征烈士骸骨勘探打撈、廣西都安桃花水母二號洞143米遇難者遺體搜索打撈等，創造國內外多項洞潛深度紀錄。

277.4米亞洲第一 距世界紀錄9米

今年4月27日，韓頲在九頓天窗用12.5小時創造277.4米的亞洲洞穴潛水深度紀錄，距世界紀錄286米僅差9米。此前，韓頲是洞潛234米深度亞洲紀錄的創造者，目前仍無人打破這紀錄。

廣西文化和旅遊廳則指出，九頓天窗地處大興鄉九頓村九頓屯的澄江流域上游，發育於下二疊統茅口組和棲霞組碳酸鹽岩地層中，由4個斜井式天窗組成。九頓天窗群是水下洞潛世界紀錄創造地，被譽為中國水下的珠穆朗瑪，水下錯綜複雜如迷宮。2015年，兩個中國潛水員在這裏下潛，一人遇難。

相關字詞﹕廣西 失聯 潛水 探險家

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