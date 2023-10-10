山東政協副主席孫述濤光大集團書記李曉鵬雙開

長假後3天內 處理5中管幹部

「中新網」報道，公開資料顯示，孫述濤出生於1965年1月，山東高密人，農學博士。孫述濤曾在菏澤、威海等地任職，曾任山東省副省長，山東省濟南市委副書記、市長，市政府黨組書記等職。今年1月，他當選為山東省政協副主席。

3月28日，官方通報孫述濤被查。官方指孫述濤「通過私營企業主獲取高額理財收益，利用職權為親屬經營活動謀利，大搞權色、錢色交易」，政績觀扭曲，大搞權錢交易等。

李曉鵬出生於1959年5月，河南南陽人，經濟學博士。李曉鵬在金融系統工作多年，曾在中國工商銀行、中國投資、招商局集團等任職。2017年12月，李曉鵬任中國光大集團黨委書記、董事長，直至2022年3月退休。

今年4月5日，官方通報，李曉鵬涉嫌嚴重違紀違法接受調查。經查，李曉鵬「違規藉用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利」，他還被指「泄露尚未公開的干部選拔任用事項」、「治家不嚴，家風不正」等。