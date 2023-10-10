陸延長對台貿易壁壘調查 期限為台大選投票前一天

據商務部網站公告，今年4月12日，商務部決定就台灣地區對大陸貿易限制措施作貿易壁壘調查。鑑於本案情况複雜，根據《對外貿易壁壘調查規則》第三十二條規定，商務部決定將本案的調查期限延長3個月，即本案調查期限截止日期為2024年1月12日。

台：應回歸WTO機制協商

此前，商務部發言人束玨婷表示，初步調查顯示，台灣地區對大陸貿易限制措施涉嫌違反世貿組織（WTO）關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。大陸在WTO歷次對台貿易政策審議中均明確表達了關注，敦促台方切實履行世貿承諾，但台方至今未改變相關做法。

台灣陸委會對此回應，這證實了陸方的調查是出於政治動機，解決兩岸貿易問題應該回歸WTO機制協商。台經濟部發新聞稿表示，願意與中國大陸在WTO架構下協商與處理。

學者：目的是影響選舉

《聯合報》引述淡江大學兩岸研究中心主任張五岳表示，大陸此時提出貿易壁壘調查，主要還是想強調，北京已牢牢掌握兩岸關係的主動權；其次是想讓台灣民眾在2024年大選時，感受兩岸經貿可能出現危機，這是台灣過去歷次選舉不曾有過的壓力。他表示，大陸的目的就是想要影響選舉。但目前台灣大選陷於膠着，哪一組候選人最終能勝出仍無定論，因此大陸將調查延期到明年1月很正常。