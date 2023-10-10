晤舒默 習：中美世上最重要雙邊關係 美參院團稱不盼脫鈎 指「華發展繁榮利美國人民」

舒默率領的美國國會議員代表團一行6人，本月7日抵達上海。昨訪問北京後，下一站將會訪問陝西西安。

習：寬廣地球容得下中美共同繁榮

新華社報道，習近平會晤時表示，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中美兩國經濟深度融合，你中有我，我中有你，可以從對方的發展中獲益。全球疫後復蘇、應對氣候變化、解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調和合作。中美作為兩個大國，應展現大國的胸懷、視野和擔當，本着對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，相互尊重、和平共處、合作共贏，增進兩國人民福祉，促進人類社會進步，為世界和平發展作出貢獻。

習近平指出，中華文明綿延不斷5000多年，始終堅持與時俱進、兼收並蓄、合作交流的和平理念。歡迎更多美國國會議員訪華，更好地理解中國的過去、現在和未來。希望兩國立法機構多來往、多對話、多交流，增進彼此相互了解，為推動中美關係穩下來、好起來作出積極貢獻。

美方期待與華加強貿易投資合作

舒默等表示，很高興訪問美麗的中國，感謝中方熱情接待，使訪華團通過此行感受到中國發展的活力和潛力。舒默等提及對中美關係有關問題的看法和意見，表示美中關係穩定發展不僅對美中兩國至關重要，也事關世界和平與發展。官媒引述訪華團稱，中國發展繁榮有利於美國人民。美方不尋求與中國發生衝突，不希望與中國脫鈎，願與中方本着開放坦誠、相互尊重的精神加強對話溝通，負責任地管控兩國關係，推動美中關係穩定發展。美方期待與中方加強雙邊貿易投資合作，就應對氣候變化、打擊毒品販賣、解決地區衝突等問題加強溝通合作。

在陪同習近平會見舒默一行前，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京釣魚台國賓館會見舒默率領的美國國會參議院兩黨代表團。

王毅歡迎舒默一行來華開展面對面交流，希望議員們更準確了解中國，更客觀看待中國，也更理性管控雙方存在分歧，為中美關係重回健康發展軌道發揮建設性作用。

舒默等談及美方有關看法，表示美國不尋求與中國脫鈎，美中關係穩定發展對美國有利，對世界有利。雙方的對話十分有益，希望繼續下去。

據路透社報道，舒默此前表示，此番訪華的主要目標是尋求經濟互惠，為在華美國企業創造公平的競爭環境，並保證華盛頓不會尋求與北京發生衝突。

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